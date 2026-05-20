小さい頃にご飯よりも友達との遊びを優先し、走り回った思い出もあるでしょう。そんな懐かしい記憶が蘇ってくる猫さんの姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1万再生を突破。「いっぱいの可愛いをありがとう」「朝ごはんより遊びたくなっちゃいますよねー！」といったコメントが寄せられました。

【動画：真っ白な３匹の子猫→朝ご飯を用意してあげると…ずっと見ていたくなる『尊い光景』】

さぁ、朝ご飯だ！

YouTubeチャンネル「ねこたま庵」に投稿されたのは、白猫3兄妹の「ホイップ」くん・「メレンゲ」くん・「マシュマロ」ちゃんに朝ご飯を用意したときの様子。保護猫活動に尽力されている投稿主さんの下で暮らしている男の子と女の子です。

ある日、投稿主さんがご飯を準備してケージを開けると、3人は我先にと勢いよく飛び出してきたそう。早くご飯が食べたくてうずうずしていたのでしょう。ホイップくん・メレンゲくんの男の子コンビはすぐさまお皿に飛んでいき、美味しそうに食べ始めたといいます。2人ともいい食べっぷり！

ご飯よりも遊びが大好き

そんな2人とは違い、お皿には向かっていかなかったというマシュマロちゃん。どうやらマシュマロちゃんは、ご飯を食べるよりも遊びたかったようで、1人遊びを始めたのだとか。部屋の中を勢いよく走り回る姿は、とっても可愛くて癒やされます。

マシュマロちゃんが遊びまわる姿を見ながらご飯を食べるホイップくんとメレンゲくん。でも、楽しそうに遊ぶマシュマロちゃんを見て羨ましくなったのか、2人ともご飯はそこそこに遊び始めたそうです。「ご飯よりも遊びたい！」という気持ち。そんな無邪気な3人が愛おしすぎます！

遊んだ後は別の幸せが待っている

たくさん遊んで満足したのか、数分後にはマシュマロちゃんもご飯を食べ始めたのだとか。いっぱい遊んだ後だからご飯もより美味しく感じたことでしょう。その周りでは元気に駆け回るホイップくんとメレンゲくんが。三者三葉の姿が微笑ましくて、見ているだけで口角が上がってしまいます。

遊んでご飯を食べた後は、ママ猫である「白玉」ちゃんに甘えたり、兄妹でグルーミングしあったり。そんな可愛い姿をたくさん見ることができ、投稿主さんも癒やされたことでしょう。三者三葉の可愛くて楽しい姿を見せてくれた、ホイップくん、メレンゲくん、マシュマロちゃんなのでした。

白玉ちゃんとその子どもたちの様子を見た視聴者からは、「食べるより遊びたい！そんな幼い頃もあったなあって思い出しました」「マシュマロちゃんの変？なテンションな動きが面白い」「マシュマロちゃんとホイップくんの毛づくろい胸キュン」など、多くのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ねこたま庵」では、他にも白猫3兄妹や白玉ちゃんの姿など、さまざまな猫さんたちの様子を見ることができます。

ホイップくん、メレンゲくん、マシュマロちゃん、白玉ちゃん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。