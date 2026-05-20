保護子猫の仲良し兄妹が、強力な睡魔に襲われて…？微笑ましすぎる激闘から、一瞬たりとも目が離せません！

多くの反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で67万再生を突破しており、「ただひたすらに可愛い♡」「見ているだけでメロメロです～」「何じゃこりゃぁ～♡たまらんっ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『仲良く並ぶ2匹の子猫』が睡魔に襲われた結果…3分間にわたる『激闘の様子』が可愛すぎる】

睡魔襲来！

YouTubeチャンネル『ねこねこチャンネル (Park cat)』に投稿されたのは、保護子猫の兄妹「キラ」ちゃんと「ミコ」ちゃんのとある闘いの記録を収めた動画。この日ふたりは、強烈な“睡魔”に襲われていたそうです。

キラちゃんとミコちゃんはケージ中央で毛布の上に並び、仲良く寄り添いながらウトウト…。ここから3分間にわたる激闘が始まったのだといいます。

子猫兄妹VS睡魔

必死に抗おうとするものの、なにせ相手は大人猫でも抗いがたい強敵。ひと目で眠くて仕方がないとわかるほど表情をとろんとさせたふたりは、すでに閉じかけている瞳でぼーっと一点を見つめ、小刻みに揺れてしまっていたといいます。

ハッとした様子で下がり始めていた頭を上げたキラちゃんでしたが、30秒を過ぎたあたりからゆっくりと、でも確実に毛布に近づいていくことに。ミコちゃんも徐々に頭が傾いてきていたそうで、ふたりの愛らしさにニヤニヤが止まりません。いつまでも見守っていたいような癒しの光景ですね。

3分間の激闘のゆくえ

ついにキラちゃんがごめん寝の体勢に入り、このまま負けてしまうかと思われたのですが…。なんとここでミコちゃんが持ち直し、つられるようにしてキラちゃんも目を覚ましたのだそう！そしてふたりは、支え合うように顔をピトッとくっつけたというのです。

思わずキュンとしてしまう破壊力抜群な姿で復活したものの、やはり睡魔には勝てなかったふたり。再び頭は下がり、次々と夢の中へ。そうして激闘を終えて寝落ちしてからも、仲良く寄り添い続けるキラちゃんとミコちゃんなのでした。

投稿には「キュート過ぎる。攻撃力高過ぎる…」「天使二匹並べちゃったら殺傷力倍増じゃないですか！」「ボーッと見てるだけなのに、気付くとずーっとニヤニヤしてる」「可愛すぎ♡最高の並びですね」「ごめん寝に超癒される」「この子達ギュッと抱きしめて一緒に寝たい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこねこチャンネル (Park cat)』では、保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。投稿主さんのもとですくすくと成長する子猫たちの可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル (Park cat)」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。