97%の人が「履きやすい」って！【GU】大人の楽ちんおしゃれ♡「優秀スニーカー」

足元のおしゃれを楽しみたいけれど、履き心地のよさも妥協したくない……。そんな大人世代におすすめなのが【GU（ジーユー）】のバレエスニーカーです。公式サイトで「実際に履いたお客様の97%が“履きやすい”と回答」と紹介されているアイテムは、デザイン性と楽ちんさのバランスが魅力。今回は、そんな「優秀スニーカー」を、おしゃれスタッフさんのコーデとともに紹介します。

上品デザイン × 快適設計のスニーカー

【GU】「ストラップバレエスニーカー」各\2,990（税込）

公式サイトで「実際に履いたお客様の97%が“履きやすい”と回答」と紹介されている注目アイテム。バレエシューズのような上品なデザインで、ブラックやベージュなどベーシックカラーからアクセントになるレッドまで揃い、幅広い着こなしに対応できそうです。ストラップ付きで足にフィットしやすそうなのも魅力。

甲にあしらわれた小さなリボンがさりげないポイントに。甘さを控えたデザインで、大人世代でも取り入れやすそうなバランスに仕上がっています。シンプルな着こなしに程よい女性らしさをプラスし、足元からコーデを格上げしてくれそうです。

さらに注目したいのが、インソール。カップインソールを採用し、公式サイトによると「アーチをサポート」し「土踏まずをしっかり支え、沢山歩いても疲れにくい」のだとか。屈曲性のあるソールと相まって、デイリーから旅行まで、たくさん歩くときに頼れる一足になりそう。