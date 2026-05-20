栃木県上三川町の強盗殺人事件で20代の夫婦と16歳の高校生4人が逮捕されているが、2026年5月19日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）は、これまでのトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）事件と構造が変わってきた点を取り上げた。指示役、リクルーターと見られる役割が、末端の実行犯と同様の位置にいるようで、「思慮の浅い」人物が探され、使われているという。

システムの構造が変わってきた？

逮捕された6人は、犯行の当日に集まって打ち合わせをしていたという。元埼玉県警捜査1課警部補の佐々木成三さんは「数年前に逮捕されたトクリュウのグループでは、指示役はグループの中枢の立場だった。ところが、最近はグループの構図も変わってきた。逮捕された夫婦も、（実行犯の位置に）いた可能性もある」と話した。

犯罪ジャーナリストの石原行雄さんは「闇バイトシステムがそもそもなぜ作られたかというと、逮捕される実行役と指示役の間の痕跡を徹底的に消すのが目的だった。だから、実行犯は尻尾切りされるのだが、その組織のコンセプトすらわからずに、（今回のグループは）とにかく暴走している印象だ」と話す。

人生経験を積んだ人間は、目の前の高齢者を殴れない

MCの宮根誠司さんが番組の中で何度も口にしているのが、16歳という若さで何のためらいもなく主婦の殺害に関与している点だ。「金品を奪ってこいという指示だったと思うが、それが20カ所以上刺して殺害するという残虐な行為に及ぶということがショック」と話す。

石原さんは裏社会筋を取材していて、こういう計画をたてる人物に近い人物から聞いた話を紹介した。「彼らは、思慮が浅くて想像力に乏しい人物、そういう未熟な人間ほど、自分たちの操り人形にできて使いやすいという言い方をする。目先の金がほしい、借金で首がまわらない、どうしても金がほしいと思っても、一定の人間関係とか人生経験を積んだ人間は、金のために目の前の高齢者を殴れと言われても躊躇してしまう。それがまともな感覚なわけだが、そういったところで殴った先に何があるか想像力が及ばない子どもは、言われたままに、機械的にそれができるから使いやすいのだという」と話していた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）