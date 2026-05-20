俳優シルベスター・スタローン(79)が、妻ジェニファー・フラヴィン(57)との結婚29周年を迎え、SNSで愛情あふれるメッセージを公開した。1997年に結婚した2人は、長年にわたりハリウッドでも屈指の長寿カップルとして知られている。



【写真】手にガラケー!?ぴったり寄り添う画像を公開したスタローンと妻のジェニファー・フラヴィン

スタローンは、2人で寄り添う写真とともに「記念日おめでとう。君は私の人生に意味を与えてくれる」とコメント。ジェニファーも「愛している、あなたは私のすべて」と応じ、家族もSNSで祝福した。



2人は1988年に出会い、3人の娘をもうけており、家族そろってリアリティ番組にも出演している。



一方で関係は順風満帆ではなく、2022年にはジェニファーが離婚を申請し、資産を巡る問題を主張するなど危機に直面した。しかし、数週間で和解し、結婚生活を続ける決断に至っている。



今回の記念日は、こうした試練を乗り越えた2人の絆の強さを改めて示すものとなった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）