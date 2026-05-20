着物姿のMEGUMIが1,000名超を前に開幕！ JAPANESE NIGHT運営事務局「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」

記事ポイント 俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が、2026年5月15日にフランス・カンヌで開催されました齊藤工のプレゼンテーションによる永尾柚乃監督の映画『LITA』制作発表、木村太一監督作『FUJIKO』の6月5日劇場公開決定など、日本映画の新プロジェクトが世界へ向けて発信されました会場には映画関係者・メディア・各界リーダーら1,000名以上が集まり、盆栽パフォーマンスや大衆演劇、マドモアゼル・ユリアのDJタイムが夜を彩りました 俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が、2026年5月15日にフランス・カンヌで開催されました齊藤工のプレゼンテーションによる永尾柚乃監督の映画『LITA』制作発表、木村太一監督作『FUJIKO』の6月5日劇場公開決定など、日本映画の新プロジェクトが世界へ向けて発信されました会場には映画関係者・メディア・各界リーダーら1,000名以上が集まり、盆栽パフォーマンスや大衆演劇、マドモアゼル・ユリアのDJタイムが夜を彩りました

俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が、2026年5月15日（金・現地時間）、フランス・カンヌのホテル・マルティネスで開催されました。

日本映画および日本文化の魅力を”人・物・事”に焦点を当てて世界へ発信することを目的として開かれた今回のイベントには、1,000名以上の来場者が集い、新たなビジネスやプロジェクトが生まれる一夜となります。

JAPANESE NIGHT運営事務局「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」





開催日時：2026年5月15日（金）19:00〜（現地時間）会場：Hotel Martinez（フランス・カンヌ）来場者数：1,000名以上プログラム：パーティー・ワークショップ・交流会の複合形式

日本映画界を代表する監督・俳優陣をはじめ、世界各国の映画関係者やメディア、各界のリーダーが一堂に集まったこのイベントは、映画をはじめとする多様な産業分野における国際的な文化交流の促進を目的として開催されました。

表現者や創り手たちが自らの手で運営する場として設計されており、国や文化の垣根を超えたネットワーキングが活発に行われます。

ファウンダーのMEGUMIが着物姿でステージに立ち、映画・文化・ビジネスへと広がる交流の起点としてのイベントの意義を語り開幕します。

会場となったホテル・マルティネスは、カンヌ映画祭の舞台としても知られる格式ある会場です。

MEGUMIによる開幕とスペシャルゲスト登壇





花柄の着物を纏ったMEGUMIがステージに立ち、映画・文化・ビジネスへと広がる出会いとコラボレーションの起点としてこのイベントが持つ役割を語ります。

「JAPANESE NIGHT」のロゴが大きく映し出されたステージを背景にスピーチが行われ、イベントの開幕を告げる場面となります。





白のオフショルダードレスにパールネックレスを合わせた俳優の松本まりかも登壇し、映像クリエイター・土生田監督との協業によるドキュメンタリー作品のティザーを披露します。

言葉になる前の感情や、誰かの人生にそっと残るような作品づくりに向けた姿勢を語り、新たなクリエイティブの可能性を国際舞台に示します。

映画『LITA』制作発表と新プロジェクト群





黒いフェルトハットと黒スーツ姿の俳優・filmmaker・齊藤工がステージに立ち、永尾柚乃を監督として紹介します。

本イベントで制作が発表された映画『LITA』は、永尾監督が脚本・編集も自ら手掛けた作品で、宇宙全体の生命が互いに助け合うというテーマを持ちます。





黒地に花柄の振袖と赤い髪飾りをまとった永尾柚乃監督は、映画のティザー映像を世界の映画関係者へ向けて英語でプレゼンテーションします。

背後にはUNO NAGAOの名前とカラフルなポスタービジュアルが映し出され、国際舞台における監督デビュー作の発表となります。

このほかにも複数の新プロジェクトが発表されます。

LiLy（小説家・映像監督）とAki Mizutani（映像監督）は小説を原作とした映画『Tokyo Love? Story』の映画化プロジェクトをローンチしティザー映像を公開、YP（映像監督）は特撮・アニメ・VFXを融合させた作品『呪縛少女バギラちゃん』の長編映画化をサプライズ発表します。

木村太一監督作『FUJIKO』国際受賞と劇場公開決定





茶色いジャケットにメガネをかけた木村太一監督がスポットライトを浴びてステージに立ち、映画『FUJIKO』のプレゼンテーションを行います。

本作は「Far East Film Festival」にて最高賞の金賞と評論家賞の二冠を達成しており、国際的な評価を背景に6月5日の日本劇場公開が本イベントで正式発表されます。





登壇者によるフォトセッションでは、着物姿の女性2名・子ども1名を含む出演者計8名がJAPANESE NIGHTのロゴを背に並び、日本の表現者たちが一堂に会した夜を象徴する一枚が記録されます。

伝統と現代が交わるカルチャー・プログラム





イベント後半には、白い紋付き羽織と紫袴をまとった女性パフォーマーが刀を前方に突き出すダイナミックな殺陣・武道パフォーマンスが披露されます。

「大衆演劇」と盆栽アート集団「TRADMAN’S」によるパフォーマンスが、伝統文化の現代的な表現として海外の映画関係者の目の前で展開されます。





マドモアゼル・ユリアがDJタイムを担当し、日本の伝統と現代カルチャーが融合した夜の締めくくりを飾ります。

映画・文化・ビジネスが交差する国際的な場として、カンヌの一夜に日本のクリエイティブシーンが凝縮されます。

映画『LITA』の制作発表から木村太一監督作『FUJIKO』の6月5日劇場公開決定まで、日本映画の最前線が一夜のうちに世界へ向けて発信されたイベントです。

1,000名以上の国際的な映画関係者が集まったホテル・マルティネスの会場で、新たなコラボレーションや作品が動き出す機会となります。

JAPANESE NIGHT運営事務局「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」はどこで開催されましたか？

A. フランス・カンヌのHotel Martinezにて、2026年5月15日（金・現地時間）19:00より開催されました。

Q. 映画『FUJIKO』はいつ日本で劇場公開されますか？

A. 2026年6月5日に日本での劇場公開が予定されています。

「Far East Film Festival」にて金賞と評論家賞の二冠を達成した作品で、木村太一が監督を務めています。

Q. イベントのファウンダーは誰ですか？

A. 俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務めています。

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