創業1934年の奈良老舗写真館が婚活参入！ フォトスタジオワタナベ「結婚相談所ワタナベ」

記事ポイント 奈良で90余年の歴史を持つフォトスタジオワタナベ（渡辺写真館）が、2026年5月に「結婚相談所ワタナベ」を奈良柏木店・橿原店の2拠点でオープンしました東証プライム上場企業「IBJ」に正規加盟し、10万人以上の会員ネットワークによるマッチングと写真館プロのプロフィール写真撮影を組み合わせたサービスを提供します2026年6月末日まで、入会金55,000円（税込）が27,500円引きになるオープン記念クーポンが用意されています 奈良で90余年の歴史を持つフォトスタジオワタナベ（渡辺写真館）が、2026年5月に「結婚相談所ワタナベ」を奈良柏木店・橿原店の2拠点でオープンしました東証プライム上場企業「IBJ」に正規加盟し、10万人以上の会員ネットワークによるマッチングと写真館プロのプロフィール写真撮影を組み合わせたサービスを提供します2026年6月末日まで、入会金55,000円（税込）が27,500円引きになるオープン記念クーポンが用意されています

奈良県で1934年（昭和9年）に創業し、90余年にわたり地域の家族の記念日を撮り続けてきたフォトスタジオワタナベ（渡辺写真館）が、2026年5月、新事業として「結婚相談所ワタナベ」を奈良柏木店・橿原店の2拠点で同時オープンしました。

東証プライム上場企業「IBJ」に正規加盟し、10万人以上の会員ネットワークと写真館のプロ技術を組み合わせた婚活サポートを提供します。

フォトスタジオワタナベ「結婚相談所ワタナベ」





サービス名：結婚相談所ワタナベ運営：フォトスタジオワタナベ（渡辺写真館）／代表取締役 鈴木 大明創業：1934年（昭和9年）オープン：2026年5月展開店舗：奈良柏木店・橿原店（2拠点同時）IBJ正規加盟（東証プライム上場企業）

白地にオレンジ色の王冠型シンボルマークを配したブランドロゴが目を引く「結婚相談所ワタナベ」は、七五三・成人式・振袖レンタルから挙式トータルサポートまで手がけてきたフォトスタジオワタナベ（渡辺写真館）が立ち上げた婚活サービスです。

お宮参りや七五三で撮影した子どもたちが成人し、新しい家族を築く「出会い」のステージでも写真館が伴走する仕組みとなっています。

サービスの基盤には東証プライム上場企業「IBJ」との正規加盟契約があります。

IBJの10万人以上の会員ネットワーク（2024年12月末時点、日本マーケティングリサーチ機構調べ）と最新のマッチングシステムを活用しながら、90余年の写真館業で培った丁寧な顧客対応を組み合わせ、成婚までの一貫したサポートを提供します。

写真館だからこその3つの強み

「結婚相談所ワタナベ」の特長は、老舗写真館の技術・信頼・ネットワークを婚活に直結させた3点に集約されます。

ひとつ目は、プロフィール写真の品質です。

婚活の第一印象を左右するプロフィール写真を、90余年・数万人の個性を引き出してきたフォトスタジオワタナベのプロカメラマンが撮影します。

スタジオ技術による一枚がマッチングの機会を広げます。

ふたつ目は、地域に根ざした信頼感です。

創業1934年から奈良県内で家族の節目に立ち会い続けてきた渡辺写真館の実績が、初めて婚活に踏み出す方の安心感の土台となっています。

みっつ目は、IBJの正規加盟による科学的マッチングです。

老舗写真館ならではの手厚いカウンセリングと、IBJの最新システムによるデータ照合を両立させた設計となっています。

IBJの成婚数は2024年累計の連盟内実績として日本マーケティングリサーチ機構が調査しています。

店舗案内

「結婚相談所ワタナベ」は2026年5月時点で、奈良市の柏木店と橿原市の橿原店の2拠点で相談を受け付けています。

奈良柏木店





電話番号：0742-34-5001所在地：奈良県奈良市柏木町486-10

奈良市柏木町486-10に位置する奈良柏木店は、フォトスタジオワタナベが長年フォトスタジオ事業を展開してきた奈良市内に開設された拠点です。

橿原店





電話番号：0744-25-6000所在地：奈良県橿原市土橋町370-1 2F

橿原市土橋町370-1のビル2階に設けられた橿原店は、奈良県南部エリアに居住する方々の婚活相談窓口として機能します。

オープン記念クーポン





オープンを記念した入会金半額クーポンが用意されています。

通常55,000円（税込）の入会金が27,500円引きとなり、実質27,500円（税込）での入会となります。

割引額：27,500円引き（入会金半額）期間：2026年6月末日まで対象店舗：結婚相談所ワタナベ 奈良柏木店・橿原店入会時にオープン記念クーポンを提示

創業1934年の信頼とIBJの10万人超ネットワークを組み合わせた「結婚相談所ワタナベ」は、プロフィール写真撮影から成婚まで一貫したサポートを、奈良県内2拠点で提供します。

入会金半額のオープン記念クーポンは2026年6月末日まで有効で、奈良柏木店・橿原店の両店舗で利用できます。

フォトスタジオワタナベ「結婚相談所ワタナベ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 結婚相談所ワタナベが加盟するIBJとはどのような組織ですか？

A. IBJは東証プライム上場企業が運営する結婚相談所連盟です。

会員数は2024年12月末時点で10万人以上を数え、成婚数の実績は2024年累計の連盟内データとして日本マーケティングリサーチ機構が調査しています。

Q. 結婚相談所ワタナベは今後も拠点が増える予定ですか？

A. フォトスタジオワタナベは今後、渡辺写真館の全店舗に結婚相談所の窓口を順次併設する計画です。

詳細な時期や対象店舗は公式サイトに案内されます。

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