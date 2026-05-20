9,720円の2尾ギフト、5月29日試験販売！ 山田水産「山田のうなぎ完全養鰻」

記事ポイント 完全養殖ウナギ蒲焼の一般向け試験販売が2026年5月29日（金）より世界初で開始山田水産・水研機構・マリノフォーラム21の3者連携、年間10,000尾以上の安定生産が実現ギフト箱2尾セット、参考価格9,720円（税込）＋送料、規定数量限定 完全養殖ウナギ蒲焼の一般向け試験販売が2026年5月29日（金）より世界初で開始山田水産・水研機構・マリノフォーラム21の3者連携、年間10,000尾以上の安定生産が実現ギフト箱2尾セット、参考価格9,720円（税込）＋送料、規定数量限定

国立研究開発法人水産研究・教育機構（水研機構）とマリノフォーラム21が長年にわたって積み重ねてきたウナギ人工種苗の量産技術が、一般向け商品として初めて市場に届きます。

山田水産が完全養殖シラスウナギを成鰻まで育て蒲焼に加工した「山田のうなぎ完全養鰻」は、完全養殖ウナギ蒲焼の試験販売として世界初の事例となります。

山田水産「山田のうなぎ完全養鰻」





商品名：山田のうなぎ完全養鰻内容量：ギフト箱（2尾セット）参考価格：9,720円（税込）＋送料（山田水産公式オンラインショップでの予定価格）販売開始：2026年5月29日（金）〜規定数量に達し次第終了販売場所：山田水産公式オンラインショップ、山田のうなぎ 日本橋三越本店・築地の専門店、イオングループECチャネル

艶やかなタレが塗り重ねられた蒲焼が2尾、専用ギフト箱に収まった形で届きます。

山田水産、水研機構、マリノフォーラム21の3者が連携し、水産庁委託事業のもとで生産された完全養殖シラスウナギを原料としており、試験販売の実現は世界初の事例です。

販売チャネルは山田水産公式オンラインショップを主軸に、日本橋三越本店内の山田のうなぎ、築地の専門店、イオングループのECチャネルの計4経路で展開されます。

参考価格は9,720円（税込）＋送料で、規定数量に達し次第、販売は終了します。

完全養殖技術の開発経緯

水産庁委託事業「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証事業」および「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実用化事業」のもと、水研機構とマリノフォーラム21がシラスウナギ量産技術の開発を継続してきています。

近年は技術の進展が著しく、完全養殖ウナギの安定生産とコストの大幅低減を同時に実現しています。

山田水産は令和4年度（2022年度）から事業に参画し、水研機構の技術指導を受けながら再現性の検証を担ってきています。

令和6年（2024年）以降は2年連続で水研機構と同等の生産効率を達成し、年間10,000尾以上の完全養殖シラスウナギの生産に成功しています。

現在は技術移転の受け皿にとどまらず、水研機構と共同でシラスウナギ量産技術の改良も進めています。

年間10,000尾以上の安定供給を裏付けとする完全養殖技術の結晶として、9,720円（税込）のギフトセットが手に取れます。

3者連携による長年の研究成果が蒲焼2尾という形に凝縮されており、2026年5月29日（金）の販売開始以降、規定数量の範囲内での試験販売となります。

山田水産「山田のうなぎ完全養鰻」の紹介でした。

よくある質問

Q. 完全養殖ウナギと通常の養殖ウナギの違いは何ですか？

A. 通常の養殖ウナギは天然のシラスウナギを捕獲して育てるのに対し、完全養殖ウナギは人工的に孵化・育成したシラスウナギを使用します。

山田のうなぎ完全養鰻は、水産庁委託事業を通じて開発された量産技術で生産された完全養殖シラスウナギを成鰻まで育て、蒲焼に加工しています。

Q. ギフト以外の用途でも購入できますか？

A. 山田のうなぎ完全養鰻はギフト箱（2尾セット）での販売形式です。

自宅用・贈り物用のいずれにも対応しており、山田水産公式オンラインショップのほか、日本橋三越本店・築地の専門店・イオングループECチャネルで取り扱われます。

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