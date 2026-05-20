全高310mm、鉄球と愛馬が揃う大型スタチュー！ メディコス・エンタテインメント 超像Artコレクション ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー

記事ポイント 全高約310mm・横幅約360mmの大型スタチューで、ジャイロ・ツェペリと愛馬ヴァルキリーが初立体化MEDICOS ONLINE SHOPにて予約・購入すると「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が限定特典として付属ねんどろいど版・DX版も同時展開中で、予約受付は2026年6月11日まで 全高約310mm・横幅約360mmの大型スタチューで、ジャイロ・ツェペリと愛馬ヴァルキリーが初立体化MEDICOS ONLINE SHOPにて予約・購入すると「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が限定特典として付属ねんどろいど版・DX版も同時展開中で、予約受付は2026年6月11日まで

メディコス・エンタテインメントが、Netflixにて2026年3月に第1話が配信されたアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』から、初となる大型スタチューを発表しました。

謎のアウトロー「ジャイロ・ツェペリ」とその愛馬「ヴァルキリー」が、超像Artコレクションとして全高約310mm・横幅約360mmのノンスケールで立体化されています。

2026年5月15日より予約受付が開始されており、2026年12月の発売が予定されています。

メディコス・エンタテインメント「超像Artコレクション ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」





商品名：超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」作品名：アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』発売月：2026年12月予定価格：26,000円（税抜）/ 28,600円（税込）材質：PVC＆ABSサイズ：全高約310mm・横幅約360mm（ノンスケール）仕様：彩色済完成品フィギュア特典：交換頭部＆回転鉄球パーツ（MEDICOS ONLINE SHOP限定）原型制作：智紀（ピンポイント）彩色：アンドウケンジ×ピンポイント企画・製造・発売元：メディコス・エンタテインメント予約受付期間：2026年5月15日（金）12:00〜2026年7月28日（火）

北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」に参加するジャイロ・ツェペリが、愛馬ヴァルキリーの手綱を操りながら荒野へ駆け出さんとする瞬間が造形されています。

全高約310mm・横幅約360mmというノンスケールの大型スタチューは、アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』のキャラクターとして初のこのスケールでの立体化です。

原型制作を智紀（ピンポイント）、彩色をアンドウケンジ×ピンポイントが担当しており、PVC＆ABS製の彩色済完成品として届きます。

MEDICOS ONLINE SHOPのほか、全国のホビーショップ・量販店・Webショップにて順次予約が受け付けられています。

造形と塗装の見どころ





ジャイロはトレードマークの金歯を光らせ、不敵な笑みを浮かべる表情で仕上げられています。

右手には「回転」の技術を込めた鉄球を構え、右腰のホルスターにはもう1つの鉄球が収められています。





風を受けてダイナミックに翻るマントの造形が疾走感を演出しています。

ヴァルキリーは丁寧に塗り分けられた陰影によって疾走する馬の筋肉の動きが再現されており、全身から躍動感が伝わる仕上がりです。





台座には削られた岩肌から立ち込める砂煙が造形されており、レースの臨場感がそのまま切り取られたような構成になっています。

鉄球を片手に愛馬に跨り大陸を駆けるジャイロの姿が、一体の立体物として完結しています。

MEDICOS ONLINE SHOP限定特典





MEDICOS ONLINE SHOPにて超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」を予約・購入すると、「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が付属します。

一般のホビーショップや量販店では付属しない、オンラインショップ限定の特典です。





交換頭部パーツにより、本体とは異なる表情での展示が可能になります。

予約受付期間は2026年7月28日（火）までで、MEDICOS ONLINE SHOPの商品ページから注文できます。

あわせて展開中のねんどろいど版





「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ」は、クール顔・ニョホホ顔・戦闘顔の3種の表情パーツと、鉄球・鉄球エフェクト・双眼鏡などの作中登場アイテムが付属します。

予約受付期間は2026年6月11日（木）21:00までです。





DX版「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ DX」には愛馬ヴァルキリーが付属し、両前足が可動式になっています。

DX版専用の台座・支柱が含まれており、ヴァルキリーの背にジャイロを乗せた姿での展示が可能です。

MEDICOS ONLINE SHOPおよびGOODSMILE ONLINE SHOPにて予約・購入すると、特典「クマちゃん＋手首パーツ」が付属します。

超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」は、2026年3月から配信が始まったアニメのキャラクターとして初となる大型スタチューで、全高約310mm・横幅約360mmという圧倒的なスケールが特徴です。

智紀（ピンポイント）による原型とアンドウケンジ×ピンポイントによる彩色が組み合わさり、ジャイロとヴァルキリーの一体感ある造形に仕上げられています。

税込28,600円で、予約受付は2026年7月28日まで受け付けられています。

メディコス・エンタテインメント「超像Artコレクション ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」の紹介でした。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会

よくある質問

Q. 商品は自立しますか？

A. 自立しません。

付属の台座を使用して飾ります。

Q. MEDICOS ONLINE SHOP限定特典は、一般のホビーショップや量販店で購入した場合にも付属しますか？

A. 「交換頭部＆回転鉄球パーツ」はMEDICOS ONLINE SHOPでの予約・購入時のみ付属します。

一般のホビーショップや量販店、その他のWebショップには付属しません。

Q. 掲載されている写真は最終仕様と同じですか？

A. 掲載画像は開発中のものです。

実際の商品とは異なる場合があります。

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