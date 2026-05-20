ローマ発ジェラート初出店、限定コース4,950円！ 東武百貨店 池袋本店「イタリア展・チーズとアイスSHOW」

記事ポイント ローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店2人の有名シェフがコラボした東武限定スペシャルコラボコースが4,950円で提供「チーズとアイスSHOW」では初出店チーズグルメやかき氷・ソフトクリームも同時展開 ローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店2人の有名シェフがコラボした東武限定スペシャルコラボコースが4,950円で提供「チーズとアイスSHOW」では初出店チーズグルメやかき氷・ソフトクリームも同時展開

東武百貨店 池袋本店8階催事場で、2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」が同時開催されます。

今回はローマ特集をテーマに掲げ、ローマに本店を構える老舗ジェラート店の初出店や、名作映画にも登場した名車・名バイクの展示が実施されます。

「イタリア展」60店舗・「チーズとアイスSHOW」11店舗が揃い、池袋の催事場でイタリアの食と文化を体験できる6日間の催しです。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展・チーズとアイスSHOW」





場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約300坪）期間：2026年5月28日（木）〜6月2日（火）営業時間：午前10時〜午後7時店舗数：「イタリア展」60店舗／「チーズとアイスSHOW」11店舗イートインのラストオーダー：閉場30分前（スペシャルコラボコースは閉場1時間前）

「イタリア展」はローマ特集として企画され、ジェラート・コース料理・イタリア雑貨が一堂に集まります。

ローマに本店を構え観光名所としても知られる老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店するほか、名作映画の舞台となったローマの名車・名バイクの展示も行われます。

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では、初出店のチーズグルメから初夏向けのかき氷・ソフトクリームまで11店舗が出揃います。

カルボナーラが発祥したとされるローマにちなんだ料理を、2人の有名シェフがコラボした東武限定コースメニューもイートインで提供されます。

「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」は約300坪の会場で展開され、食・工芸・乗り物の展示が組み合わさった構成になっています。

ローマの名車・名バイク展示





1948年に製作された「1948年製 FIAT500 Topolino(Type 500B)」が会場に展示されます。

ローマの街並みとともに名作映画の劇中に映し出された車種で、丸みを帯びたコンパクトなボディが当時の時代感を伝える一台です。





「Vespa LX 125」は生誕80周年を迎えたスクーターで、同じく会場に登場します。

愛らしいカラーと丸みを持つフォルムが特徴で、ローマが舞台の名作映画と深く結びついた車種として知られています。

ジョリッティのジェラートと東武限定コース





イートインでは、「リストランテ・アルポルト」の片岡 護氏と「クリマディトスカーナ」の佐藤 真一氏がコラボした東武限定の「スペシャルコラボコース」が4,950円（1人前）で提供されます。

アルポルト＆クリマの前菜コラボプレート・2種から選べるパスタ（アルポルト）・2種から選べるメイン（クリマ）・ドルチェプレートの4皿構成で、飲み物はアイスコーヒーまたはアイスティーから選べます。

ローマが発祥とされるカルボナーラやローマ風前菜プレートなど、2人のシェフの解釈で仕上げられたひと皿が揃います。





「リストランテ・アルポルト」の片岡 護氏は前菜とパスタの監修を担当します。





「クリマディトスカーナ」の佐藤 真一氏はメインとドルチェを担当し、2人のシェフの味を一度に堪能できる構成になっています。

なお、5月29日（金）と6月1日（月）の各日午後3時から5時は料理の提供が休止されます。

単品でのオーダーにも対応しています。

初出店の「ジョリッティ」は「バカンセロマーネ」をイートインで750円から（各日数量限定）提供します。

ローマに本店を構え観光名所としても人気の老舗ジェラート店で、その本格ジェラートが今回初めて東武百貨店に登場します。

イタリア雑貨





「ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ」のリネンテーブルクロス（麻100%・約160×230cm）が46,200円で販売されます（販売予定2点）。

トスカーナ地方の織物工房が手がけた麻素材のテーブルクロスで、やわらかく落ち着いたテクスチャーが特徴です。





「トーセトレーディング」のK18PG枠付 シェルカメオ各種は121,000円〜（全て現品限り）で展開されます。

貝殻を彫刻した繊細なカメオがK18ピンクゴールドの枠に収まったジュエリーで、イタリアの伝統工芸技術が込められた一点物です。





「アントニオ・ザッカレラ／サフィナ」（初出店）のイタリア製陶器掛け時計（径約16cm・重さ約320g）は59,400円で販売されます（販売予定2点）。

イタリアの陶芸技術を用いて仕上げた壁掛けタイプの時計で、絵付けの施された丸みのある陶器の盤面が特徴です。

初出店チーズグルメ＆ひんやりスイーツ

「チーズとアイスSHOW」では、チーズバーガー・バスクチーズケーキ・ブラウンチーズといった多彩なチーズグルメが初出店ブランドを中心に揃います。

かき氷・ソフトクリーム・ジェラートのイートインメニューも展開され、6月上旬の初夏にあわせた構成になっています。





「3000日かけて完成した極上ハンバーガーField」（初出店・東武限定・実演）の「〜トリュフ薫る〜チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー」が1,981円（各日販売予定30点）で登場します。

チェダー・モッツァレラ・ゴーダ3種のチーズにトリュフの香りを重ねた実演仕立てのハンバーガーで、バンズの断面からチーズがとろりとあふれ出す仕上がりです。





初出店の「Rose(ロゼ)」は「Rose Basque Cheesecake」を4,320円（1ホール5号サイズ・各日販売予定30点）で提供します。





「海の街チーズ サレルノ」（初出店）の「海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ」は1,200円（60g・各日販売予定70点）で展開されます。





「かき氷Ryan」（東武限定）の「チーズMAX!」はイートインで2,161円で提供されます。

チーズをたっぷり使った夏向けのかき氷で、削られた白い氷の上にチーズのソースと具材がたっぷりとのった一品です。





「ショコラティエ パレドオール」の「ソフト パレドオール（3種）」はイートインで990円（1個）で提供されます。

チョコレート専門店が手がける3フレーバーのソフトクリームです。





「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」の「いちじくマスカルポーネ」はイートインで751円（各日数量限定）で提供されます。

いちじくの甘みとマスカルポーネのまろやかなコクが組み合わさった本格ジェラートです。

ローマ発の老舗ジェラート店「ジョリッティ」をはじめ、初出店ブランドが複数登場する今回の催事では、東武限定スペシャルコラボコース（4,950円）や各日数量限定のチーズグルメ・スイーツなど、会場でしか味わえないメニューが揃います。

約300坪の空間に60店舗以上が集まる規模で、ローマにまつわる食・工芸・乗り物を一度に体験できる催事となっています。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展・チーズとアイスSHOW」の紹介でした。

よくある質問

Q. スペシャルコラボコースのラストオーダーは何時ですか？

A. 閉場1時間前の午後6時がラストオーダーです。

通常のイートインのラストオーダーは閉場30分前（午後6時30分）です。

なお、5月29日（金）と6月1日（月）の午後3時から5時は料理の提供が休止されます。

Q. 出店内容は変更になることがありますか？

A. 2026年5月20日時点の情報に基づいており、出店ブランドや内容は変更になる場合があります。

最新情報は東武百貨店の公式サイトに掲載されます。

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