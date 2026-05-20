½ñÎàÁª¹Í¥Ê¥·¡¢55ºÐ¤Ç¤â´¿·Þ¡ÄÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤Î¡Ö¥¶¥ëºÎÍÑ¡×¤ËÀø¤àæ«¡£¿·¿Í¤Î¡ÈÍ§Ã£¡É¤ò¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»È¤¤ÄÙ¤¹¡¢¾Æ¤Èª±Ä¶È¤ÎÎ¢Â¦
¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ä±ØÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¹Ô¤¸ò¤¦½÷À¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¿Í¤Ø¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÆü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£À¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÝ¸±¤Î´«Í¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹Æ¬¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿Â¦¤À¤Ã¤¿¡£Á°¿¦¤Ç¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢ÅÔÆâ¤Î±ØÁ°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËÆþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿¡£Æþ¼Ò¸å¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ä¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤¹¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤ì¤¿Â¦¤È¤¹¤ëÂ¦¡¢Î¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
¢¡¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç½¸µÒ¤¹¤ë¤³¤È¤â
³¹Æ¬¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯¼çÉØÁØ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£À¸ÊÝ¶È³¦¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¼çÉØ¤Ë¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¡£¡Ö»þ´Ö¤ÎÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯¤«¤é»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤è¤ê²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¤Î¤À¡£
¥¹¥«¥¦¥È¸å¤ÎÎ®¤ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤ò°ÆÆâ¤·¤ÆÍè¼Ò¤ÎÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£»Ù¼Ò¤Ç¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤Ê¤é²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌ¤ÍèÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
³¹Æ¬¥¹¥«¥¦¥È°Ê³°¤Ë¤âºÎÍÑ¥ë¡¼¥È¤Ï¤¢¤ë¡£´ûÂ¸¤Î·ÀÌó¼Ô¤äÃÎ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Àê¤¤»Õ¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¡¢¥±¡¼¥¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë½÷»Ò²ñÉ÷¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÝ¸±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏºÎÍÑÌÜÅª¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¡ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤â¡Ö¥Î¥ë¥Þ¡×¤¬
Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤ËÍè¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼çÉØ¤«¥·¥Õ¥ÈÀ©¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ù¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤âºÎÍÑ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¡¹¤È¤·¤¿åºÎï¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Ë½÷À¤¿¤Á¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ç¥¹¥¯¥°¥Ã¥º¤òÊÂ¤Ù¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥¥ã¥Ã¥¥ã¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³èµ¤¤¢¤ë¿¦¾ì¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ïµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÃæÅÓÆþ¼Ò¤ÎÆ±´ü¤Ï20¿Í¡£¤ï¤¿¤·°Ê³°¤Ï±Ä¶ÈÌ¤·Ð¸³¤Ç¡¢¸µ¡¹¤Î»Å»ö¤Ï°û¿©Å¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡¢ÈþÍÆ»Õ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÈÎÇä°÷¡¢¼çÉØ¡£½é¤á¤Æ¤ÎÀµ¼Ò°÷¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤µ¤¨¤¤¤¿¡£Éý¹¤¤ÁØ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸ÊÝ¶È³¦ÆÃÍ¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Î»ÅÊý¤Ë¤¢¤ë¡£
²ñ¼Ò¤¬µá¿Í¥µ¥¤¥È¤ÇÊç½¸¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤¿¤Á¼«¿È¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢À¸ÊÝ¶È³¦¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ÏÈ¾¤Ð¥Î¥ë¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊµÁÌ³¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¤Î³°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶Ã¤¤Î¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡Áá´üÎ¥¿¦Á°Äó¤Î¡Ö¥¶¥ëºÎÍÑ¡×¡Ä¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡©
¼ÂºÝ¤ÎÁª¹Í²áÄø¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£ÂçÂÎ¤Ï½ñÎàÁª¹Í¥Ê¥·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤òÆó²ó¡£¤è¤Û¤ÉÈó¾ï¼±¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¯¤é¤¤¤Î»ÑÀª¤À¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤É¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï55ºÐ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£Ã¯¤Ç¤âºÎÍÑ¤·¡¢Áá´üÎ¥¿¦¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¶¥ëºÎÍÑ¡×¤À¡£
¤Ê¤¼Áª¹Í´ð½à³§Ìµ¤ÎºÎÍÑ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡£¹½Â¤Åª¤ÊÍýÍ³¤¬3¤Ä¤¢¤ë¡£
ÍýÍ³¡¡§ºÎÍÑ¤¬¡ÖÀ®ÀÓ¡×¤Ë¤Ê¤ë
¤ï¤¿¤·¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ÀÌó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤·î¤â¡¢ºÎÍÑ¼Ô¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÇÄ¢¿¬¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡£ÊÝ¸±¤òÇä¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉºÎÍÑ¤ÇÊäÅ¶¤¹¤ë¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ï¤¿¤·¤Î¼þ°Ï¤Ç¤ÏÈ¾¤Ð¸øÁ³¤Î»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤Î±Ä¶È¥Î¥ë¥Þ¤«¤é³µ¤Í²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¸Ä¿Í¥Î¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ç®¿´¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Á±°Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Î¥ë¥Þ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¼Â¤Ï¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿Â¦¤À¤Ã¤¿¡£Á°¿¦¤Ç¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢ÅÔÆâ¤Î±ØÁ°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËÆþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿¡£Æþ¼Ò¸å¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ä¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤¹¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤ì¤¿Â¦¤È¤¹¤ëÂ¦¡¢Î¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
³¹Æ¬¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯¼çÉØÁØ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£À¸ÊÝ¶È³¦¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¼çÉØ¤Ë¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¡£¡Ö»þ´Ö¤ÎÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯¤«¤é»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤è¤ê²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¤Î¤À¡£
¥¹¥«¥¦¥È¸å¤ÎÎ®¤ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤ò°ÆÆâ¤·¤ÆÍè¼Ò¤ÎÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£»Ù¼Ò¤Ç¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤Ê¤é²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌ¤ÍèÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
³¹Æ¬¥¹¥«¥¦¥È°Ê³°¤Ë¤âºÎÍÑ¥ë¡¼¥È¤Ï¤¢¤ë¡£´ûÂ¸¤Î·ÀÌó¼Ô¤äÃÎ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Àê¤¤»Õ¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¡¢¥±¡¼¥¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë½÷»Ò²ñÉ÷¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÝ¸±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏºÎÍÑÌÜÅª¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¡ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤â¡Ö¥Î¥ë¥Þ¡×¤¬
Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤ËÍè¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼çÉØ¤«¥·¥Õ¥ÈÀ©¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ù¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤âºÎÍÑ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¡¹¤È¤·¤¿åºÎï¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Ë½÷À¤¿¤Á¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ç¥¹¥¯¥°¥Ã¥º¤òÊÂ¤Ù¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥¥ã¥Ã¥¥ã¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³èµ¤¤¢¤ë¿¦¾ì¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ïµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÃæÅÓÆþ¼Ò¤ÎÆ±´ü¤Ï20¿Í¡£¤ï¤¿¤·°Ê³°¤Ï±Ä¶ÈÌ¤·Ð¸³¤Ç¡¢¸µ¡¹¤Î»Å»ö¤Ï°û¿©Å¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡¢ÈþÍÆ»Õ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÈÎÇä°÷¡¢¼çÉØ¡£½é¤á¤Æ¤ÎÀµ¼Ò°÷¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤µ¤¨¤¤¤¿¡£Éý¹¤¤ÁØ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸ÊÝ¶È³¦ÆÃÍ¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Î»ÅÊý¤Ë¤¢¤ë¡£
²ñ¼Ò¤¬µá¿Í¥µ¥¤¥È¤ÇÊç½¸¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤¿¤Á¼«¿È¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Î¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢À¸ÊÝ¶È³¦¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ÏÈ¾¤Ð¥Î¥ë¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊµÁÌ³¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¤Î³°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶Ã¤¤Î¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡Áá´üÎ¥¿¦Á°Äó¤Î¡Ö¥¶¥ëºÎÍÑ¡×¡Ä¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡©
¼ÂºÝ¤ÎÁª¹Í²áÄø¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£ÂçÂÎ¤Ï½ñÎàÁª¹Í¥Ê¥·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤òÆó²ó¡£¤è¤Û¤ÉÈó¾ï¼±¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¯¤é¤¤¤Î»ÑÀª¤À¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤É¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï55ºÐ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£Ã¯¤Ç¤âºÎÍÑ¤·¡¢Áá´üÎ¥¿¦¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¶¥ëºÎÍÑ¡×¤À¡£
¤Ê¤¼Áª¹Í´ð½à³§Ìµ¤ÎºÎÍÑ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡£¹½Â¤Åª¤ÊÍýÍ³¤¬3¤Ä¤¢¤ë¡£
ÍýÍ³¡¡§ºÎÍÑ¤¬¡ÖÀ®ÀÓ¡×¤Ë¤Ê¤ë
¤ï¤¿¤·¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ÀÌó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤·î¤â¡¢ºÎÍÑ¼Ô¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÇÄ¢¿¬¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡£ÊÝ¸±¤òÇä¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉºÎÍÑ¤ÇÊäÅ¶¤¹¤ë¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ï¤¿¤·¤Î¼þ°Ï¤Ç¤ÏÈ¾¤Ð¸øÁ³¤Î»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤Î±Ä¶È¥Î¥ë¥Þ¤«¤é³µ¤Í²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¸Ä¿Í¥Î¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ç®¿´¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Á±°Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Î¥ë¥Þ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£