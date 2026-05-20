『鬼レンチャン』『ラヴィット!』で話題の≠ME櫻井もも、初冠番組決定 豪華ゲストと公開収録
アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」のメンバー、櫻井ももの初冠番組『≠ME 櫻井ももの 夢カラセッション♪』が10月7日から放送することが決定した。櫻井が豪華な“歌うま”ゲストたちと公開収録で歌唱セッションを繰り広げる。
【写真】≠MEの扮装姿…『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』
櫻井は、フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』ではアイドル史上初・初登場鬼レンチャンを達成し圧倒的な歌唱力を発揮。TBS系『ラヴィット!』では2026年1月〜3月の火曜シーズンレギュラーに就任してそのバラエティー力でも話題となった。
番組では、進行役をトレンディエンジェル（斎藤司・たかし）、マヂカルラブリー・村上などの人気芸人が担当。ゲストには、人気声優でアーティストとしても活躍する蒼井翔太や、YouTubeチャンネル登録者数200万人を超える人気ボイストレーナー・おしらが出演し、櫻井とセッションを繰り広げる。
公開収録の第1回目は6月9日に東京・なかのZERO 大ホールにて開催。チケット販売は、≠ME公式ファンクラブ先行抽選および蒼井翔太 公式ファンクラブ先行抽選が21日から、一般販売が25日から開始となる。
■『≠ME 櫻井ももの 夢カラセッション♪』番組概要
放送局：TOKYO MX、BS日テレ
放送日時：TOKYO MX／毎週水曜 午後10：30〜、BS日テレ／毎週水曜午後11：00〜（全12回）
※初回放送：10月7日（水）
【公開収録情報】
日程：6月9日
場所：東京・なかのZERO 大ホール
値段：全席指定 6600円（税込）
〈昼の部〉OPEN 午後2：30／START 午後3：30
出演者：櫻井もも（≠ME）、村上（マヂカルラブリー）
【ゲスト】おしら
〈夜の部〉OPEN 午後6：30／START 午後7：30
出演者：櫻井もも（≠ME）、斎藤司（トレンディエンジェル）
【ゲスト】蒼井翔太
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櫻井は、フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』ではアイドル史上初・初登場鬼レンチャンを達成し圧倒的な歌唱力を発揮。TBS系『ラヴィット!』では2026年1月〜3月の火曜シーズンレギュラーに就任してそのバラエティー力でも話題となった。
公開収録の第1回目は6月9日に東京・なかのZERO 大ホールにて開催。チケット販売は、≠ME公式ファンクラブ先行抽選および蒼井翔太 公式ファンクラブ先行抽選が21日から、一般販売が25日から開始となる。
■『≠ME 櫻井ももの 夢カラセッション♪』番組概要
放送局：TOKYO MX、BS日テレ
放送日時：TOKYO MX／毎週水曜 午後10：30〜、BS日テレ／毎週水曜午後11：00〜（全12回）
※初回放送：10月7日（水）
【公開収録情報】
日程：6月9日
場所：東京・なかのZERO 大ホール
値段：全席指定 6600円（税込）
〈昼の部〉OPEN 午後2：30／START 午後3：30
出演者：櫻井もも（≠ME）、村上（マヂカルラブリー）
【ゲスト】おしら
〈夜の部〉OPEN 午後6：30／START 午後7：30
出演者：櫻井もも（≠ME）、斎藤司（トレンディエンジェル）
【ゲスト】蒼井翔太