市販薬初 医療用と同成分の睡眠改善薬、発売日が発表 ラメルテオン配合の『ロゼレムS』【概要】
アリナミン製薬は20日、医療用と同じ成分（ラメルテオン）を市販薬で初めて配合した睡眠改善薬『ロゼレムS』 （要指導医薬品） について、同日、製造販売承認を取得したと発表した。7月28日に発売予定。
【画像】虫なの？草なの？「冬虫夏草」
同薬に配合される「ラメルテオン」は、アリナミン製薬の前身である武田薬品工業が医療用医薬品として開発し、2010年から処方されている。『ロゼレムS』は、医療用医薬品からスイッチOTC化された薬となり、販売時に薬剤師による説明を必要とする。
睡眠と覚醒のバランス調整を司る体内時計に働きかけ、睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンと同様の作用で体を睡眠側に傾け、自然な眠りに導くという。1日1回1錠を就寝前30分以内に服用することで、一時的な寝つきの悪さの緩和に効果を発揮する。
■『ロゼレムS』 （要指導医薬品）
発売予定日：2026年7月28日（火）
効能：一時的な不眠の次の症状の緩和（寝つきが悪い）
有効成分：1錠中 ラメルテオン8ミリグラム
用法・用量：
1日1回、就寝前30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用
15歳以上 1錠／1回
15歳未満 服用しないこと／服用しないこと
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同薬に配合される「ラメルテオン」は、アリナミン製薬の前身である武田薬品工業が医療用医薬品として開発し、2010年から処方されている。『ロゼレムS』は、医療用医薬品からスイッチOTC化された薬となり、販売時に薬剤師による説明を必要とする。
■『ロゼレムS』 （要指導医薬品）
発売予定日：2026年7月28日（火）
効能：一時的な不眠の次の症状の緩和（寝つきが悪い）
有効成分：1錠中 ラメルテオン8ミリグラム
用法・用量：
1日1回、就寝前30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用
15歳以上 1錠／1回
15歳未満 服用しないこと／服用しないこと