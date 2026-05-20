舘ひろし、レッドカーペットで西野七瀬をダンディにエスコート
俳優・舘ひろし（76）が20日、東京・京橋エドグランで行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントのレッドカーペットに参加した。
【別カット】ダンディでかっこいい…西野七瀬をエスコートする舘ひろし
レッドカーペットには、西野七瀬（31）、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、南野陽子（58）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。
舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった観客は歓声が上がった。舘は西野をエスコートしていた。本作は1994年公開の映画『免許がない！』と同じ南条弘という役名、設定を使ったアナザーストーリーで「『免許がない！』のオマージュ作品です。30年ぶりにスクリーンに帰ってまいりました。ぜひスクリーンで楽しんでいただければ」と笑顔を見せた。また、レッドカーペットが敷かれた大階段を降りた感想を問われると舘は「降りる前に大地真央さんが『舘さん、どんどん先に行かないでよ。ゆっくり降りてね』と。言っている本人が、どんどん先に行って（笑）。『ちょっと待てよ』と止めました」と裏話を明かしつつ「こんなにたくさんの方がいらっしゃると思いもしませんでした。ありがとうございます」と集まったファンに感謝していた。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が配役。大地真央が尾崎の最初の妻で大御所女優・加藤麗子役、真矢ミキが二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役、南野陽子は南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役として登場する。
【別カット】ダンディでかっこいい…西野七瀬をエスコートする舘ひろし
レッドカーペットには、西野七瀬（31）、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、南野陽子（58）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。
舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった観客は歓声が上がった。舘は西野をエスコートしていた。本作は1994年公開の映画『免許がない！』と同じ南条弘という役名、設定を使ったアナザーストーリーで「『免許がない！』のオマージュ作品です。30年ぶりにスクリーンに帰ってまいりました。ぜひスクリーンで楽しんでいただければ」と笑顔を見せた。また、レッドカーペットが敷かれた大階段を降りた感想を問われると舘は「降りる前に大地真央さんが『舘さん、どんどん先に行かないでよ。ゆっくり降りてね』と。言っている本人が、どんどん先に行って（笑）。『ちょっと待てよ』と止めました」と裏話を明かしつつ「こんなにたくさんの方がいらっしゃると思いもしませんでした。ありがとうございます」と集まったファンに感謝していた。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が配役。大地真央が尾崎の最初の妻で大御所女優・加藤麗子役、真矢ミキが二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役、南野陽子は南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役として登場する。