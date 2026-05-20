２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、気象コーナーで５月から真夏日が見られるなど、今年は夏が長引く可能性が高いことを報じた。

太平洋高気圧が大きく張り出している図を見届けたコメンテーターで出演の気象予報士と防災士の資格も持つ国際弁護士・清原博氏は「日本列島って弓形になってるじゃないですか。太平洋高気圧が北上すると関東に先にかかるんですね。関東、北陸、東北にかかるでしょ。この状況になると、西日本は去年と比べたら、そんなに猛暑日はない、酷暑日はないよねってなるけど、関東と北陸と東北は太平洋高気圧にどっぷり浸かっちゃうから去年と同じか、もしかしたら去年以上に暑いかもしれない」と“独自予想”。

「もう一つ言うならスーパーエルニーニョという、ややこしい現象が起きそうで、秋以降に（影響が）出るんですよ。どう出るかというと残暑が長引く」と今月中にも始まるとされる太平洋海域の水温が平年より１・５度以上高まる現象に言及した。

「９月、１０月、１１月と、スーパーエルニーニョで地球がホット、ホット！ もしかしたら１１月まで『今年は暑いよね』ってなるかもしれない」と続けたところでＭＣの石井亮次アナウンサーは「５月から１１月、７か月、夏…。７か月って半年以上ですからね。７か月、暑いよねって」と指折り数えながら、つぶやいていた。