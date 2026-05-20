ロクシタン、人気No.1「ヴァーベナ」リニューアルを発表 パフューマリー・フレーバー分野初の抽出技術を採用
ロクシタンが、メゾン創設50周年記念コレクション「ART OF SCENT」より、気分を瞬時に切り替える3つのムードフレグランスシリーズを発売する。その第1弾として、人気No.1フレグランスのヴァーベナを一新。「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」シリーズとして全5種を27日より販売する。
【写真】新技術採用でよりヴァーベナ本来の香りに！新ラインナップ
メゾン50周年のテーマは、「CRAFTING LIFE TIES（受け継がれる、人と自然への想い）」。今年は“オート・プロヴァンスとつながる没入体験”を、製品を通して分かち合う。最も植物が息吹く夏。50周年を祝し、オート・プロヴァンスの夏とメゾンを象徴するヴァーベナとラベンダーの香りがリニューアルとなる。
3つのムードフレグランスは、“集中”の「VERVEINE」のほか、“リラックス”の「LAVANDE（ラヴァンド）」、“躍動”の「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」。一瞬一瞬にふさわしい香りを選び、なりたいムードへ、気分をチューニングできる。
オート・プロヴァンスの夏を象徴するハーブであるヴァ―ベナは、レモンのような爽やかな香り。胸いっぱい吸い込めば、頭がすっと冴え、意識が澄み渡る。摘みたてのヴァーベナを表現した「VERVEINE」は、爽やかな香りで気分もクリアに。梅雨の気分がゆらぎやすい時期や、仕事や勉強前など集中したい時間に寄り添ってくれる。
今回のリニューアルで、ヴァーベナそのままの香りをもっと感じられるようになった。植物が本来持つ生きた香りをそのまま引き出す、パフューマリー・フレーバー分野初の、穏やかな熱分解による香気成分を抽出する革新的な抽出技術で得られたヴァーベナの香りの成分を配合。これは、溶剤不使用でサステナブルな製法により抽出された100％植物由来の香りの成分で、「VERVEINE」シリーズ全商品に採用された。
また、27日からヴァーベナ柄のラッピングペーパーが限定登場。ギフトボックスを購入すると、希望に応じて限定ペーパーでのギフトラッピングが可能（なくなり次第終了）。
「LAVANDE」シリーズは7月1日、「VERVEINE AGRUMES」シリーズは7月29日に発売される。
■ヴェルヴェーヌ オードトワレ
75ミリリットル／税込8470円
10ミリリットル／税込3410円
■ヴェルヴェーヌ パフュームド ハンドクリーム
75ミリリットル／税込3300円
30ミリリットル／税込1870円
■ヴェルヴェーヌ パフュームド シャワージェル
250ミリリットル／税込3960円
500ミリリットル／税込5940円 ※レフィル：税込5390円
■ヴェルヴェーヌ パフュームド ボディミルク
250ミリリットル／税込4840円
■ヴェルヴェーヌ リフレッシング ヘア＆ボディミスト
50ミリリットル／税込3410円
【写真】新技術採用でよりヴァーベナ本来の香りに！新ラインナップ
メゾン50周年のテーマは、「CRAFTING LIFE TIES（受け継がれる、人と自然への想い）」。今年は“オート・プロヴァンスとつながる没入体験”を、製品を通して分かち合う。最も植物が息吹く夏。50周年を祝し、オート・プロヴァンスの夏とメゾンを象徴するヴァーベナとラベンダーの香りがリニューアルとなる。
オート・プロヴァンスの夏を象徴するハーブであるヴァ―ベナは、レモンのような爽やかな香り。胸いっぱい吸い込めば、頭がすっと冴え、意識が澄み渡る。摘みたてのヴァーベナを表現した「VERVEINE」は、爽やかな香りで気分もクリアに。梅雨の気分がゆらぎやすい時期や、仕事や勉強前など集中したい時間に寄り添ってくれる。
今回のリニューアルで、ヴァーベナそのままの香りをもっと感じられるようになった。植物が本来持つ生きた香りをそのまま引き出す、パフューマリー・フレーバー分野初の、穏やかな熱分解による香気成分を抽出する革新的な抽出技術で得られたヴァーベナの香りの成分を配合。これは、溶剤不使用でサステナブルな製法により抽出された100％植物由来の香りの成分で、「VERVEINE」シリーズ全商品に採用された。
また、27日からヴァーベナ柄のラッピングペーパーが限定登場。ギフトボックスを購入すると、希望に応じて限定ペーパーでのギフトラッピングが可能（なくなり次第終了）。
「LAVANDE」シリーズは7月1日、「VERVEINE AGRUMES」シリーズは7月29日に発売される。
■ヴェルヴェーヌ オードトワレ
75ミリリットル／税込8470円
10ミリリットル／税込3410円
■ヴェルヴェーヌ パフュームド ハンドクリーム
75ミリリットル／税込3300円
30ミリリットル／税込1870円
■ヴェルヴェーヌ パフュームド シャワージェル
250ミリリットル／税込3960円
500ミリリットル／税込5940円 ※レフィル：税込5390円
■ヴェルヴェーヌ パフュームド ボディミルク
250ミリリットル／税込4840円
■ヴェルヴェーヌ リフレッシング ヘア＆ボディミスト
50ミリリットル／税込3410円