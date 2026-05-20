歌手の浜崎あゆみさんが5月19日、自身のインスタグラムを更新。

アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」に向けたリハーサル風景の画像を公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「繰り返し叫ぶよ 泣いたまま叫ぶよ 同じ夢だけを君と見続けたい」 リハーサル風景に反響 「気合いバチバチ」「腹筋カッコイイ♥」





浜崎あゆみさんは「繰り返し叫ぶよ 泣いたまま叫ぶよ 同じ夢だけを君と見続けたい」と綴ると、画像をアップ。







投稿された画像では、浜崎あゆみさんとスタッフが、様々な振り付けを練習する姿などが見て取れます。





この投稿にファンからは「早く会いたくてたまらない♥」・「気合いバチバチ そしてTAsに向けた溢れ出す愛を感じるよ♥♥♥」・「来月が待ち遠しい」・「ayuちゃんに会えるのが楽しみで毎日生き抜いてる」・「同じ夢をあゆと見続けたい♥」・「あゆちゃんの腹筋カッコイイ♥」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】