俳優の舘ひろしが２０日、都内で行われた主演映画「免許返納！？」（６月１９日公開、河合勇人監督）のプレミアイベントに出席した。共演者とリムジンを降りて会場入りすると、集まったファンから拍手、大歓声がわき起こった。

レッドカーペットの敷かれた階段を下りる際には、女優の西野七瀬をエスコートし、ゆっくりと進んだ。歩いた感想を求められると「ここ下りる前に大地真央さんに『急いで下りるなよ』と言われたけど、当の本人が一番早かった」と明かし、笑いを誘った。

映画「免許がない！」（１９９４年公開）で話題となった教習所に通う俳優・南条弘を再演。「３０年ぶりにまたスクリーンに帰ってきました。笑いのツボは人それぞれだと思うけど、笑ってもらえる映画になっていると思う。皆さん楽しんでいただければ」と呼びかけた。

舘ふんする俳優のマネジャー役を演じた西野は「舘さんのダンディーでカッコいいというイメージを崩した姿も見させてもらったし、私の役がずばずば言える役なので。（舘さんの）情けない姿も引き出せた」と自信。「舘さんにこんなこと言っていいのかなといっぱい言いました」と笑った。

同映画は、順風満帆な俳優人生を歩んできた７０歳の俳優、腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故をいさめるコメントが世間から称賛されたが、「南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」との声が上がってしまう。まだまだアクションがやりたい南条は人生最大のピンチを迎える…というストーリー。共演は真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童ら。