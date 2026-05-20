なか卯、紀州南高梅を1粒のせた「紀州南高梅おろしうどん」発売

なか卯は5月27日午前11時から、「紀州南高梅おろしうどん」を発売する。大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しを丸ごと1粒トッピングした、夏向けのさっぱりとしたメニュー。全国446店舗で販売予定。

「紀州南高梅おろしうどん」は、梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが特徴。爽やかな酸味の梅だれとなか卯こだわりの醤油だれを合わせることで、奥行きのある味わいに仕上げた。のど越しのよいうどんと大根おろしが絡み、暑い時期でも食べやすい一杯として提案する。

〈かつお節とオクラを合わせたメニューも〉

あわせて、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラ梅おろしうどん」も販売する。風味豊かなかつお節とシャキッとした食感のオクラが、梅の酸味と調和し、食べ応えを加えるという。

また、うどんに加え、「紀州南高梅おろしそば」「かつお節オクラ梅おろしそば」もラインアップする。

【かつお節オクラ梅おろしうどんの画像はこちら】

〈販売ラインアップ〉

◆紀州南高梅おろしうどん

並620円/大720円

◆かつお節オクラ梅おろしうどん

並720円/大820円

◆紀州南高梅おろしそば

並720円/大840円

◆かつお節オクラ梅おろしそば

並820円/大940円

※価格は税込。一部店舗では価格が異なる。持ち帰り可能。