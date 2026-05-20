「シンクロ」



【動画】兄妹猫のシンクロしたジャンプを見る

こんなポストをされたのは、ねこかわいい（@nekokawaii1214）さん。



ダンボール箱の中に並んで入る2匹の猫ちゃん。投稿された動画には、じっと同じ方向を見つめていたかと思うと、次の瞬間、まるで打ち合わせをしていたかのようにぴったり同じタイミングで飛び出す姿が映っています。



その息の合った動きは思わず何度も見返したくなる可愛さです。ダンボール箱の奥にいるのが、男の子で「チャイ」くん。甘えん坊でビビりだといいます。手前にいるのが「ラテ」ちゃん。好奇心旺盛な女の子です。2匹とも現在1歳半ほどでとても仲良しです。



投稿には、感心する声がたくさん届きました。



「完全にシンクロしててすごい！」

「息ぴったりで可愛すぎる」

「何回も見ちゃうやつ」

「兄妹ってやっぱり似るんだなあ」



投稿された、ねこかわいいさんにお話を伺いました。



ーーどのような状況で撮影を？



「ダンボール箱が好きでよくそこで遊んでいるのですが、目線の先にいる主人が動いたことに驚いたのか2匹で飛び出してしまった動画です。一緒に並んでいる姿が可愛くて動画を撮っていたところたまたまその瞬間を収めることができました」



ーー実際に猫ちゃんたちがシンクロしている様子を見たときは？



「肉眼だと早すぎて気づかなかったのですが、動画を見返したら動きがぴったり揃っていたので、笑った後にさすが兄妹だなと感心しました」



ーーこのように動きが揃うことは、普段からよくあること？



「シンクロするのはたまにあるくらいですが、寝相が同じだったり毛繕いするタイミングが揃ったりすることがあります」



ーー動画の中で特に「ここが可愛い！」と感じているポイントは？



「飛び出した後に体が重なってまるで1匹に見えるところはなかなか見れない瞬間だなと思います」



ーー普段の生活の中で、2匹ならではの印象的な行動があれば教えてください！



「印象的なのはチャイはいつでも甘えてきますが、ラテはチャイがいない（寝ている）時にしか自分から甘えてこないので、それぞれの甘え方があって可愛いなと思います」



ねこかわいいさんは「いつも見ていただきありがとうございます。引き続き見守っていただけたら幸いです」と話してくれました。



息ぴったりの動きで見る人を驚かせたチャイくんとラテちゃん。偶然とは思えないほどシンクロした瞬間は、兄妹ならではの絆を感じさせてくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）