ワークマンのカジュアルライン「DAYS」から、高い整理能力を持つ「アーバンマルチストレージサコッシュ」が登場。街使いに最適な機能美バッグの魅力に迫ります。（サムネイル画像出典：ワークマン公式Webサイトより）

写真拡大 (全3枚)

ちょっとしたお出掛けの際、ポケットにスマートフォンや財布を入れるとパンパンになって格好悪いもの。ワークマンの新作サコッシュなら、コンパクトでありながら驚きの収納力を発揮してくれます。

【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介

街で使える！ 「アーバンマルチストレージシリーズ」

ワークウエアの品質をデイリーに落とし込んだブランド「DAYS（デイズ）」から、飽きのこないシンプルデザインのサコッシュをご紹介。

▼アーバンマルチストレージサコッシュ（1280円）
収納スペースが複数に分かれており、持ち物を簡単に整理できる機能的なサコッシュです。ミニポーチとしても使える、取り外し可能な収納ポケットが付いているのも大きな特徴。日常の必要最小限の荷物をスタイリッシュに持ち運べます。

視認性やアレンジ力にも優れたディテール

普段使いの利便性をとことん高める工夫が、随所に散りばめられています。バッグの内部は明るめの落ち着いた色になっており、収納した小物が分かりやすい視認性を確保。さらにショルダーベルトを外せば「バッグインバッグ」としても使えるため、散歩から旅行まで幅広いシーンで活躍してくれます。

※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります(文:All About ニュース編集部)