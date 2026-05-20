【ワークマン新商品】見た目以上の収納力！ 街歩きに超便利な「サコッシュ」が登場。ミニポーチとしても◎
ちょっとしたお出掛けの際、ポケットにスマートフォンや財布を入れるとパンパンになって格好悪いもの。ワークマンの新作サコッシュなら、コンパクトでありながら驚きの収納力を発揮してくれます。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼アーバンマルチストレージサコッシュ（1280円）
収納スペースが複数に分かれており、持ち物を簡単に整理できる機能的なサコッシュです。ミニポーチとしても使える、取り外し可能な収納ポケットが付いているのも大きな特徴。日常の必要最小限の荷物をスタイリッシュに持ち運べます。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
街で使える！ 「アーバンマルチストレージシリーズ」ワークウエアの品質をデイリーに落とし込んだブランド「DAYS（デイズ）」から、飽きのこないシンプルデザインのサコッシュをご紹介。
▼アーバンマルチストレージサコッシュ（1280円）
収納スペースが複数に分かれており、持ち物を簡単に整理できる機能的なサコッシュです。ミニポーチとしても使える、取り外し可能な収納ポケットが付いているのも大きな特徴。日常の必要最小限の荷物をスタイリッシュに持ち運べます。
視認性やアレンジ力にも優れたディテール普段使いの利便性をとことん高める工夫が、随所に散りばめられています。バッグの内部は明るめの落ち着いた色になっており、収納した小物が分かりやすい視認性を確保。さらにショルダーベルトを外せば「バッグインバッグ」としても使えるため、散歩から旅行まで幅広いシーンで活躍してくれます。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります(文:All About ニュース編集部)