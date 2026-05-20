中欧共同開発の「スマイル」衛星が打ち上げに成功

中国科学院と欧州宇宙機構（ESA）が共同開発した人工衛星「スマイル」が5月19日、順調に打ち上げられました。地球の磁場と太陽風が対峙（たいじ）する様子を宇宙から見下ろし、高精度な宇宙天気予報を可能にする見込みです。

電力網の崩壊、人工衛星の損傷、ナビゲーション障害、通信途絶、これらはSFの世界の話しではなく、かつて地球上で実際に発生し、将来も再び起こりえる現実的な危機です。これら一連の現象を引き起こす黒幕が、まさに太陽風です。5月19日に打ち上げられた「スマイル」衛星は、地球の磁場を初めて完全なX線パノラマ画像として捉え、高精度な宇宙天気予報を可能にします。

中欧双方は今回、「スマイル」に4種類の科学観測装置を搭載し、「1＋1＋1＋1＞4」という相乗効果による観測能力を実現しました。中国と欧州の科学者がそれぞれ、衛星に「目」を与えたと言えます。ESAが担当した軟X線イメージャーSXI（Soft．X-ray Imager）は、人類が地球の磁場と太陽風が「衝突」する全過程を観察することを可能にします。

このほか、中国が主導して開発した磁力計と低エネルギーイオン分析計（LIA，Low-Energy Ion Analyzer)‌（は、衛星の2本の「手」に相当します。磁力計は磁場の揺らぎを感じ取り、地球磁場の「脈診」を行うような役割を果たし、イオン分析器は太陽風を構成する荷電粒子を直接捕捉することができるということです。（提供/CGTN Japanese）