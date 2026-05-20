「戻れるなら、絶対子どもをつくらない」物価高、教育費、住宅ローンの支払いに苦しむ38歳女性の心の内
終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。
今回はその中から、福岡県に住む38歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
・居住地：福岡県
・年齢：38歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：4人
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：飲食業
・世帯年収：750万円
・貯蓄：500万円
女性が物価高で一番苦しいと感じることは「嗜好品の出費」だそう。
「週に1回の買い出しで、すぐ合計が1万円を超えます。子どもたちのお菓子やアイスなど、嗜好品は全くと言っていいほど買えなくなりました。洗剤やシャンプー、ラップ、ティッシュなどの消耗品は、プライベートブランドや安価なブランドに質を落として買うことが増えました。それだけで1個あたり100〜200円の差があり、かなり違います。トイレットペーパーなどは使用頻度を減らすのは限界があるので、安価な物を選ぶしかないです」
また、住宅ローンの金利上昇によっても生活に影響が……。
「住宅ローンの金利が上がって、結局毎月の支払いが1万円以上増えました。今まで何のためにいろいろ節約してきたのか……努力が無駄になった気持ちでした。実家暮らしの家族を見ると、本当にうらやましいと思います」
「ポイ活です。あと、私はパートのほかに副業もしています。『塵も積もれば山となる』のごとく、一生懸命頑張ることが大事。本当に違いを実感すると思っています。また、もやしや豆腐など、安い物でおかずを考えることも意識しています」
知恵を絞って物価高から家計を守っている女性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「今後、子どもの教育費がかかってくるのに、ローンは終わらないし、支払いばかりが増え、物価も上がるのに給与はほぼ変わらない。子育てしにくいので、戻れるなら、絶対子どもをつくらないです」
今後の生活だけでなく、過去の決断まで悲観的になっていることがうかがえます。
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「投資一択です。あとは他国頼りのこの貧弱な日本を根本から変えてくれるリーダーの誕生ですね。戦争も早く終戦しないと地球が大変なことになってしまいます」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はその中から、福岡県に住む38歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
嗜好品は全くと言っていいほど買えなくなった【回答者プロフィール】
・居住地：福岡県
・年齢：38歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：4人
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：飲食業
・世帯年収：750万円
・貯蓄：500万円
「週に1回の買い出しで、すぐ合計が1万円を超えます。子どもたちのお菓子やアイスなど、嗜好品は全くと言っていいほど買えなくなりました。洗剤やシャンプー、ラップ、ティッシュなどの消耗品は、プライベートブランドや安価なブランドに質を落として買うことが増えました。それだけで1個あたり100〜200円の差があり、かなり違います。トイレットペーパーなどは使用頻度を減らすのは限界があるので、安価な物を選ぶしかないです」
また、住宅ローンの金利上昇によっても生活に影響が……。
「住宅ローンの金利が上がって、結局毎月の支払いが1万円以上増えました。今まで何のためにいろいろ節約してきたのか……努力が無駄になった気持ちでした。実家暮らしの家族を見ると、本当にうらやましいと思います」
「戻れるなら、絶対子どもをつくらないです」そんな中、女性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。
「ポイ活です。あと、私はパートのほかに副業もしています。『塵も積もれば山となる』のごとく、一生懸命頑張ることが大事。本当に違いを実感すると思っています。また、もやしや豆腐など、安い物でおかずを考えることも意識しています」
知恵を絞って物価高から家計を守っている女性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「今後、子どもの教育費がかかってくるのに、ローンは終わらないし、支払いばかりが増え、物価も上がるのに給与はほぼ変わらない。子育てしにくいので、戻れるなら、絶対子どもをつくらないです」
今後の生活だけでなく、過去の決断まで悲観的になっていることがうかがえます。
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「投資一択です。あとは他国頼りのこの貧弱な日本を根本から変えてくれるリーダーの誕生ですね。戦争も早く終戦しないと地球が大変なことになってしまいます」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)