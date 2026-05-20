ゼッテリア、新作バーガー3種発売 初夏限定「アジアンバーガーフェア」開催
ゼッテリアは、5月27日から期間限定で初夏に向けた「アジアンバーガーフェア」を開催する。新商品として「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」「スウィートチリチキンバーガー」の3商品を展開し、アジアンテイストの味わいを打ち出す。
【写真】アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー
注目は、「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」。ビーフ100％のパティに、プリプリ食感のポップコーンシュリンプ2尾を組み合わせ、特製ガーリックシュリンプソース、レタス、スライストマト、マヨネーズとともに、ふっくらとしたバンズで挟んだ商品だ。ガーリックの風味にライムの爽やかな香りを加えた特製ソースが、「えび×ビーフ」という斬新な組み合わせを引き立てる。価格は590円。
「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」も同じく590円で販売する。えびパティにポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソースで仕上げた一品で、えびのプリプリとした食感や旨みを存分に楽しめる内容となっている。レタスやスライストマト、マヨネーズを合わせ、えび好きに向けたバーガーとして展開する。
さらに、「スウィートチリチキンバーガー」もラインアップ。サクサク食感の竜田チキンに、唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特長の特製スウィートチリソースを合わせた。隠し味としてレモンとナンプラーを加え、アジアンテイストを演出。カットレタスやレリッシュ、マヨネーズとともにバンズで挟み、爽やかな辛みを楽しめる仕上がりとなっている。価格は520円。
「アジアンバーガーフェア」は、全国269店舗で展開予定（5月20日時点）。6月中旬までの販売を予定しているが、なくなり次第終了となる。ゼッテリアは、初夏にぴったりなアジアンテイストのバーガーを通じて、新たな味わいを提案する。
【写真】アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー
注目は、「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」。ビーフ100％のパティに、プリプリ食感のポップコーンシュリンプ2尾を組み合わせ、特製ガーリックシュリンプソース、レタス、スライストマト、マヨネーズとともに、ふっくらとしたバンズで挟んだ商品だ。ガーリックの風味にライムの爽やかな香りを加えた特製ソースが、「えび×ビーフ」という斬新な組み合わせを引き立てる。価格は590円。
さらに、「スウィートチリチキンバーガー」もラインアップ。サクサク食感の竜田チキンに、唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特長の特製スウィートチリソースを合わせた。隠し味としてレモンとナンプラーを加え、アジアンテイストを演出。カットレタスやレリッシュ、マヨネーズとともにバンズで挟み、爽やかな辛みを楽しめる仕上がりとなっている。価格は520円。
「アジアンバーガーフェア」は、全国269店舗で展開予定（5月20日時点）。6月中旬までの販売を予定しているが、なくなり次第終了となる。ゼッテリアは、初夏にぴったりなアジアンテイストのバーガーを通じて、新たな味わいを提案する。