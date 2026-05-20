日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）からの前年度の著作物使用料分配額が多かった作詞者、作曲者、音楽出版社に贈られる「２０２６年ＪＡＳＲＡＣ賞」の贈呈式が２０日、都内で開かれ、歌手の氷川きよしがゲスト歌唱を行った。

昭和を代表する国民的歌手・美空ひばりさんの生前最後のシングル「川の流れのように」が銀賞を受賞。１９８９年１月にリリースされた楽曲ながら、国内外のアーティストにカバーされ、２０２５年度も各地で歌が流れたほか、「サントリー生ビール」のＣＭに楽曲が採用されたことも影響しての受賞となった。

ひばりさんと同じ日本コロムビア所属の氷川は「子供の頃からずっと、ひばりさんの歌を聴いて生きてきましたから、こういう場所に出させていただき、歌わせていただけることを大変うれしく思っています」と感激。「たくさんの方が『川の流れのように』を聴いて生きる力になされてこられたと思うんですけど、私もそのひとり。言葉一つ一つに説得力があって、ひばりさんに背中を押されているような感覚でずっと聴かせていただいていました」と思いを込め、万感の歌唱を披露した。

ひばりさんの長男でスカイラーク音楽出版の加藤和也社長は「３７年前、最後に歌ったシングルなんですけれども、本人はこの楽曲に出会って『私の曲も若い方たちに聴いてもらえるかしら』と。昭和を駆け抜けた歌手でございますけれど、平成、そして令和の年号を超えて、たくさんの方にこの曲を愛して頂いているということに感謝します」とあいさつ。作詞の秋元康氏、作曲の見岳章氏にも改めて感謝の思いを述べていた。

【２０２６年ＪＡＳＲＡＣ賞 受賞作品】

◆金賞 Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ「ライラック」（作詞者：大森元貴、作曲者：大森元貴、音楽出版社：ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社）

◆銀賞 美空ひばり「川の流れのように」（作詞者：秋元康、作曲者：見岳章、音楽出版社：スカイラーク音楽出版株式会社）

◆銅賞 Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ「Ｂｌｉｎｇ―Ｂａｎｇ―Ｂａｎｇ―Ｂｏｒｎ」（作詞者：Ｒ―指定、作曲者：ＤＪ松永、音楽出版社：株式会社ソニー／ミュージックパブリッシング）

◆国際賞 「ＮＡＲＵＴＯ―ナルト―疾風伝ＢＧＭ」（作曲者：高梨康治、音楽出版社：株式会社テレビ東京ミュージック）

◆外国作品賞 「ＢＩＴＴＥＲＳＷＥＥＴ ＳＡＭＢＡ」（作詞者：ＳＯＬ ＬＡＫＥ、作曲者：ＳＯＬ ＬＡＫＥ、オリジナルパブリッシャー：ＡＬＭＯ ＭＵＳＩＣ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ、サブパブリッシャー：ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社、株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス）