2児の母・青木裕子「朝から慌てた」スープ付き弁当披露「あるあるですね」「卵焼きが綺麗で食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】フリーアナウンサーの青木裕子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「満足度高い」豆ご飯・スープ・卵焼きなどの弁当
青木は「しっかり冷まそうと思って、自分で冷蔵庫に入れたことを忘れて、『お弁当がなくなった！』と朝から慌てたのは私です」とつづり、写真を投稿。スープジャーに入ったウインナー入りのスープと、豆ご飯、卵焼きなどのおかずが入った手作り弁当を公開している。
この投稿には「豆ご飯美味しそう」「バタバタしてるとあるあるですね」「卵焼きが綺麗で食欲そそる」「満足度高い」「スープ付きは健康的で良いですね」「愛情たっぷりのお弁当」「ほっこりですね」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「満足度高い」豆ご飯・スープ・卵焼きなどの弁当
◆青木裕子、スープ付き弁当公開
青木は「しっかり冷まそうと思って、自分で冷蔵庫に入れたことを忘れて、『お弁当がなくなった！』と朝から慌てたのは私です」とつづり、写真を投稿。スープジャーに入ったウインナー入りのスープと、豆ご飯、卵焼きなどのおかずが入った手作り弁当を公開している。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「豆ご飯美味しそう」「バタバタしてるとあるあるですね」「卵焼きが綺麗で食欲そそる」「満足度高い」「スープ付きは健康的で良いですね」「愛情たっぷりのお弁当」「ほっこりですね」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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