飯島直子、姉との北海道“初姉妹旅”2ショット複数公開「お茶目なお姉さん」「素敵すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/20】女優の飯島直子が5月18日、自身のInstagramを更新。姉との2ショットを公開した。
【写真】58歳女優「お茶目なお姉さん」姉との全身2ショット
15日にも姉との旅行ショットを投稿していた飯島は「無事に北の国から帰還しました」「初姉妹旅 のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」とつづり、初の姉妹旅で訪れていた北海道での写真や動画を複数投稿。函館での坂道ショットや、飯島の自撮りによる2ショットなどの仲睦まじい姉妹ショットを中心に公開した。
旅行中、普段は朝食をあまり食べない姉が「もったいない」と朝からたらふく食べ、毎日胃薬を飲みながら食に挑んでいたという「あっぱれ」なエピソードも披露。また「済んだことはキレイに忘れるという特技を持つ姉」と紹介し、家族に旅の話をしていた際にはホタテの名前を思い出すのに5分かかったことや、いまだに旅話が終わらないことを明かした。その後、姉から「北海道が忘れられず、飛行機の着陸動画をずっと見てるよ」とメールが届いたことも報告。「着陸動画 着陸動画…楽しかったようでなにより」「『姉』というタイトルで本が書けそうです」と、ユーモラスに締めくくった。
投稿の最後には「急に暑くなり、薄着で風邪ひかないよう気をつけてね」「みんなゆっくり休めますように」「歯みがけよ」と愛とユーモアがあふれるメッセージを添えている。
この投稿に、ファンからは「姉妹旅が素敵すぎ」「仲良し感が伝わってきてほっこり」「お姉さま、可愛すぎる」「楽しそう」「写真の雰囲気ではこんな面白キャラには見えない」「お茶目なお姉さん」「次の旅行報告、楽しみに待ってます」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳女優「お茶目なお姉さん」姉との全身2ショット
◆飯島直子、姉との北海道2ショット公開
15日にも姉との旅行ショットを投稿していた飯島は「無事に北の国から帰還しました」「初姉妹旅 のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」とつづり、初の姉妹旅で訪れていた北海道での写真や動画を複数投稿。函館での坂道ショットや、飯島の自撮りによる2ショットなどの仲睦まじい姉妹ショットを中心に公開した。
投稿の最後には「急に暑くなり、薄着で風邪ひかないよう気をつけてね」「みんなゆっくり休めますように」「歯みがけよ」と愛とユーモアがあふれるメッセージを添えている。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「姉妹旅が素敵すぎ」「仲良し感が伝わってきてほっこり」「お姉さま、可愛すぎる」「楽しそう」「写真の雰囲気ではこんな面白キャラには見えない」「お茶目なお姉さん」「次の旅行報告、楽しみに待ってます」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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