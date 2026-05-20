これからの予定【経済指標】
【インドネシア】
インドネシア銀行7日物リバースレポ（5月）16:20
予想 4.75% 前回 4.75%（政策金利)
【南アフリカ】
消費者物価指数（4月）17:00
予想 1.0% 前回 0.6%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.1%（前年比)
小売売上高（3月）20:00
予想 2.4% 前回 1.6%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（4月）18:00
予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)
【イスラエル】
製造業生産（3月）19:00
予想 N/A 前回 5.8%（前月比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/09 - 05/15）20:00
予想 N/A 前回 1.7%（前週比)
※予定は変更されることがあります。
インドネシア銀行7日物リバースレポ（5月）16:20
予想 4.75% 前回 4.75%（政策金利)
【南アフリカ】
消費者物価指数（4月）17:00
予想 1.0% 前回 0.6%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.1%（前年比)
小売売上高（3月）20:00
予想 2.4% 前回 1.6%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（4月）18:00
予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)
【イスラエル】
製造業生産（3月）19:00
予想 N/A 前回 5.8%（前月比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/09 - 05/15）20:00
予想 N/A 前回 1.7%（前週比)
※予定は変更されることがあります。