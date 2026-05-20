【インドネシア】
インドネシア銀行7日物リバースレポ（5月）16:20
予想　4.75%　前回　4.75%（政策金利)

【南アフリカ】
消費者物価指数（4月）17:00
予想　1.0%　前回　0.6%（前月比)　
予想　3.8%　前回　3.1%（前年比)

小売売上高（3月）20:00
予想　2.4%　前回　1.6%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（4月）18:00
予想　3.0%　前回　3.0%（前年比)
予想　2.2%　前回　2.2%（コア・前年比)

【イスラエル】
製造業生産（3月）19:00
予想　N/A　前回　5.8%（前月比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/09 - 05/15）20:00
予想　N/A　前回　1.7%（前週比)

※予定は変更されることがあります。