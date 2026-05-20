【インドネシア】

インドネシア銀行7日物リバースレポ（5月）16:20

予想 4.75% 前回 4.75%（政策金利)



【南アフリカ】

消費者物価指数（4月）17:00

予想 1.0% 前回 0.6%（前月比)

予想 3.8% 前回 3.1%（前年比)



小売売上高（3月）20:00

予想 2.4% 前回 1.6%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（4月）18:00

予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)

予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)



【イスラエル】

製造業生産（3月）19:00

予想 N/A 前回 5.8%（前月比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（05/09 - 05/15）20:00

予想 N/A 前回 1.7%（前週比)



※予定は変更されることがあります。

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