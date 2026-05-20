これからの予定【発言・イベント】
16:00 次期仏中銀総裁候補ムーラン氏、上院財政委員会出席
16:15 訪日外客数（4月）
22:15 バーFRB理事、イベント出席（質疑応答なし）
英中銀ベイリー総裁、ブリーデン副総裁、ディングラ委員、マン委員、財政委員会出席
23:30 米週間石油在庫統計
21日
2:00 米20年債入札（160億ドル）
3:00 米FOMC議事録（4月28日-29日開催分）
3:10 スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
5:20 エヌビディア四半期決算
APEC貿易相会合（中国、23日まで）
中国習近平国家主席、プーチン露大統領、会談
トランプ米大統領、米沿岸警備隊士官学校卒業式出席
※予定は変更されることがあります。
16:15 訪日外客数（4月）
22:15 バーFRB理事、イベント出席（質疑応答なし）
英中銀ベイリー総裁、ブリーデン副総裁、ディングラ委員、マン委員、財政委員会出席
23:30 米週間石油在庫統計
21日
2:00 米20年債入札（160億ドル）
3:00 米FOMC議事録（4月28日-29日開催分）
3:10 スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
5:20 エヌビディア四半期決算
APEC貿易相会合（中国、23日まで）
中国習近平国家主席、プーチン露大統領、会談
トランプ米大統領、米沿岸警備隊士官学校卒業式出席
※予定は変更されることがあります。