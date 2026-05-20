テクニカルポイント　ユーロドル、下降トレンド鮮明

1.1806　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1799　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1721　一目均衡表・基準線
1.1702　100日移動平均
1.1700　21日移動平均
1.1694　一目均衡表・転換線
1.1690　10日移動平均
1.1683　200日移動平均
1.1670　一目均衡表・雲（上限）
1.1635　一目均衡表・雲（下限）
1.1601　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1595　現値
1.1573　エンベロープ1%下限（10日間）

ユーロドルは、先週以降、下降トレンド性が鮮明になっている。１０＋２１日線がデッドクロスを示現。ＲＳＩ（14日）は５０割れから２９．２へと足元で低下してきている。売られ過ぎ領域に入っており、自律反発の可能性もある。まずは、一目均衡表の雲（1.1670-1.1635）がレジスタンス帯として機能するのかどうかを確認したい。