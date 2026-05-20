テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド鮮明 テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド鮮明

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テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド鮮明



1.1806 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1799 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1721 一目均衡表・基準線

1.1702 100日移動平均

1.1700 21日移動平均

1.1694 一目均衡表・転換線

1.1690 10日移動平均

1.1683 200日移動平均

1.1670 一目均衡表・雲（上限）

1.1635 一目均衡表・雲（下限）

1.1601 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1595 現値

1.1573 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは、先週以降、下降トレンド性が鮮明になっている。１０＋２１日線がデッドクロスを示現。ＲＳＩ（14日）は５０割れから２９．２へと足元で低下してきている。売られ過ぎ領域に入っており、自律反発の可能性もある。まずは、一目均衡表の雲（1.1670-1.1635）がレジスタンス帯として機能するのかどうかを確認したい。

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