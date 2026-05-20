NPB(日本野球機構)は20日、毎年恒例のマイナビオールスターゲーム2026の開催概要を発表しました。

ファン投票などで選出された選手らが球団関係なくセ・リーグ、パ・リーグの代表として野球を盛り上げる一大イベント。

今年は第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山市民球場で行われます。チームの指揮を執るのは昨年度リーグ優勝チームの監督で、パ・リーグはソフトバンクの小久保裕紀監督、セ・リーグは阪神の藤川球児監督が務めます。

ファン投票は明日5月21日から6月28日まで実施。最終結果発表は7月7日、選手間投票の結果発表は7月9日、監督選抜を含む出場メンバーは7月13日に発表されます。さらに7月14日から7月20日までプラスワン投票を実施。再びファン投票で両リーグ1人ずつ選出されます。

昨季のファン投票での有効得票数は合計3921万2033票。セ・リーグトップは外野手部門の阪神・森下翔太選手。77万8130票で第1回の投票から最終投票まで全体トップの得票数をキープし続け、オールスター初選出を手にしました。パ・リーグトップは外野手部門の日本ハム・万波中正選手で75万8826票。2位と25万票以上も差を付け堂々の1位となりました。