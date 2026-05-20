明石家さんまが１９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、群馬県の人気キャラクター・ぐんまちゃんの稼ぎに「んなバカなことあるか！」と絶叫する一幕があった。

この日は北関東３県の出身有名人が出演。地元の新しい見どころなどを紹介していった。

その中で群馬県出身の大友花恋が「ぐんまちゃんのインスタがとにかくかわいい！」と激押し。カルタをしたり、滝行をしたりするぐんまちゃんの写真を紹介した。

さんまはあまり興味を示さなかったが、これに群馬出身・宮下草薙の宮下が「ぐんまちゃんのこと、なめてるみたいですけど、一番いいときのネイマールより稼いでますからね。群馬の経済を全て支えてます」と言い出したことから、サッカー好きのさんまが「あのネイマールに？」と目をぱちくり。

宮下は「全然勝ってます。全盛期頑張ってもぐんまちゃんに勝てないです」と言ったことから、さんまは「日焼けして海に入ってるだけでネイマール越えんの？」といい「んなバカなことあるか！」と絶叫した。

番組では、ぐんまちゃんのデザイン利用商品の売上げは６２４億円（２４年）、ネイマールの推定年俸は２３９億円（２３年）と紹介していた。