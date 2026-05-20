アーレスティ<5852.T>が後場終盤に売られストップ安の７１１円でウリ気配となっている。午後３時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１６１６億円（前期比３．３％減）、営業利益１４億円（同６２．６％減）、最終利益５億円（同８６．０％減）と大幅減益を見込み、年間配当予想を前期比８円減の３４円としたことが嫌気されている。



関税リスクや中東情勢などによる先行き不透明感から保守的に販売計画を立案したことに加えて、中東情勢に起因する原材料、エネルギー価格などの高騰について、合理的に見積れる範囲で計画に反映させたことから大幅減益見通しとなったとしている。



なお、２６年３月期決算は、売上高１６７０億９２００万円（前の期比２．６％増）、営業利益３７億３９００万円（同１０．９％増）、最終利益３５億８０００万円（前の期２８億９２００万円の赤字）だった。国内自動車生産の回復に伴う主要顧客向け受注量の増加や新規製品の量産開始などが業績を牽引。価格転嫁の推進なども寄与した。



出所：MINKABU PRESS