２０日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発した。この日実施の２０年債入札が強めの結果となったことを受け、上げ幅を拡大する場面があったが、世界的な金利上昇（債券価格の下落）懸念が重荷となり伸び悩んだ。



２０年債入札は応札倍率が４．０１倍となり、前回入札（４月１４日）の４．８２倍を下回り、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は４銭と、前回の２銭から拡大した。ただ、最低落札価格は市場の想定よりも高い水準で、旺盛な応札意欲を裏付けるものとなった。結果判明後に先物は一段高となった。



入札後の買い一巡後は値を消す展開となった。財政悪化リスクやインフレ懸念がくすぶるなかで金利の先高観（債券価格の先安観）が根強く、先物は戻り売りに押された。日銀の早期利上げ観測が広がるなかで、中期債相場は軟調。一方、超長期債に関しては値頃感を意識した買いが入ったようだ。



先物６月限は前営業日比５銭高の１２７円６４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は一時２．８００％をつけた後に低下。足もとでは２．７８５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS