細谷将司、新天地は鹿児島レブナイズに決定「最高の『SHOWTIME』をお見せします」

鹿児島レブナイズは5月20日、細谷将司との2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

現在36歳の細谷は、173センチ72キロのポイントガード。横浜ビー・コルセアーズでBリーグ開幕を迎えると、秋田ノーザンハピネッツ、シーホース三河を渡り歩き、2023－24シーズンに福井ブローウィンズへ移籍した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は17試合の先発を含む42試合に出場し、1試合平均9.3得点1.2リバウンド3.0アシストを記録。7日に福井との契約満了が発表され、Bリーグの自由交渉選手リストに公示されていた。

細谷は公式HPで「鹿児島レブナイズに関わる全ての皆様はじめまして！細谷将司です。レブナイズでプレー出来る事をとても嬉しく思っておりますし、山粼オーナー、有川社長、鮫島GMの熱意に惹かれました。本当に感謝しております。レノヴァ鹿児島時代から私は対戦もしており鹿児島に来る度に素晴らしい街だと感じておりました。そして年々レブナイズブースターの熱量が高まっている事も感じております。私の持てる力全てをレブナイズに捧げます。最高の『SHOWTIME』をお見せします。今シーズン熱い応援を宜しくお願い致します！」とコメントした。

なお、鹿児島は20日時点でマティアス・カミノ・ロペス氏とのヘッドコーチ契約締結、藤本巧太との契約締結、兒玉貴通との契約満了、三森啓右の現役引退、松野遥弥の特別指定選手活動終了および広島ドラゴンフライズへの移籍を発表している。