エムエスアイコンピュータージャパンは、VTuber「kson」とのコラボレーション、およびVTuber向けソフトウェア『DigiME』のメジャーアップデートを発表した。

【画像あり】ソフトウェアのスクリーンショット

『DigiME』は、リアルタイムアバター技術と直感的なユーザーインターフェースを特徴とするVTuber向けソフトウェア。MSIはVTuberコミュニティで活躍するksonとのパートナーシップを通じて、プロフェッショナル品質のバーチャル配信を手軽に楽しめる環境の提供を目指すとしている。アバターの作成からカスタマイズ、配信開始までをオールインワンのツールキットとして利用できる。

最新バージョンでは、アバター制作のワークフローを整理し、キャラクターの動きやパフォーマンスの柔軟性を向上させた。VRoid Hubとのダイレクト連携機能では、VRoid Hubからアバターを直接インポートしたり、VRMファイルをアップロードしたりすることが可能になる。なお、VRoid Hub連携機能は現在開発中で、近日公開予定としている。

フェイシャルトラッキング面では、Perfect Syncに対応。Perfect Syncブレンドシェイプ対応モデルにおいて、よりリアルで反応性の高いフェイシャルアニメーションを実現する。さらに、ホットキーまたはUIから9種類のカスタマイズ可能な表情プリセットをワンタッチで切り替えられる機能も搭載された。

ライティング面では、アバターのライティング、シーンの照明、全体の明るさを細かく調整できるプロレベルのコントロール機能を備える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）