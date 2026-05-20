ブロードリーフ <3673> [東証Ｐ] が5月20日大引け後(15:30)に配当修正を発表。6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の15円→11.5円(株式分割前換算では15.5円)に修正した。年間配当は実質3.3％の増額となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけております。企業価値向上に向けた事業展開や財務健全性の維持に必要な内部留保を確保しつつ、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。2026年12月期の配当予想につきましては、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行うことに加え、業績予想に対する進捗が順調であることを踏まえ、2026年2月12日に公表した配当予想を修正（増配）いたします。なお、修正後の期末配当予想額を株式分割前1株当たりに換算すると15.50円となり、前回予想の15.00円に対して実質0.50円の増配となります。