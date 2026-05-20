世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【写真を見る】試してわかった「カップ焼きそば」5位～1位をイッキ見！

MBS清水麻椰アナウンサーが「カップ焼きそば」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

目次

【5位】たった1分で湯戻し完了 スープ付きでコスパもタイパも抜群！

【4位】「ホルモンたれ」を一同絶賛 太い麺と合わさればマリアージュが完成

【3位】インスタントとは思えない完成度で「麺の味」堂々の１位

【2位】51年前から変わらない味 ゴマがアクセントでプロも「いっぱい食べちゃう」

【1位】「箸が進む」「余計な味がしない」プロ称賛のコンビニカップ焼きそば

焼きそばのプロがチェック「麺の味が大事」「食欲をそそるソースの香りを重視」

今回は、スーパーやコンビニなどで買える「カップ焼きそば」12商品を比較。チェックポイントは…

①具材の満足度

②ソースの味

③麺の味

④コストパフォーマンス

⑤全体の味

の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、東京・文京区に店を構える焼きそば専門店「焼きそばのまるしょう」の関口雄一さんと、渋谷区で60年続く「鉄板やきそば・酒場しぶやき」の2代目・大竹淳平さんが協力。

焼きそばのおいしさの条件とは、「ラーメンと違ってスープがない。なので、麺の味が大事」（関口さん）、「鉄板で炒めたときの芳醇なソースの香りが食欲をそそるので、その辺を重視している」（大竹さん）と語るその道のプロが、市販品をさまざまな角度からチェックした。

忖度なしにひたすら「カップ焼きそば」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】たった1分で湯戻し完了 スープ付きでコスパもタイパも抜群！

第5位は、セブン-イレブンの『7プレミアム 1分湯戻し 大盛ソース焼そば』（税込192円 ※番組調べ）。

「1分で湯戻し」という常識破りの“タイパ”を発揮した麺。大竹さんは、あえて芯が少し残っていることを評価。関口さんも焼いた時の焦げ感を感じ取り、味の面でも高評価だった。

なんと粉末の中華風スープ付きで、焼きそば以外にもう一品作ることができる。そんな「コストパフォーマンス」の良さも見逃せないポイントだ。

【4位】「ホルモンたれ」を一同絶賛 太い麺と合わさればマリアージュが完成

第4位は、ヤマダイの『ニュータッチ 大阪ホルモンたれ焼そば』（税込182円 ※番組調べ）。

「麺の味」「ソースの味」で高得点を獲得。「ホルモンたれ」という独自色の強い甘辛ソースが麺とどう絡むかに注目が集まったが、「ホルモンを感じます！」（清水アナ）、「焼き肉のタレとして使ってもいいかなって思うぐらい」（大竹さん）と一同絶賛。

関口さんも、「こういうソースは太い麺がよく合う。ソースが絡みついて一緒に食べるとやっぱりおいしいと思います。“マリアージュ”が完成してますね」と絶妙な組み合わせを称賛した。

【3位】インスタントとは思えない完成度で「麺の味」堂々の１位

第3位は、日清食品の『日清焼そばU.F.O.』（税込267円 ※番組調べ）。

今年、発売50周年。カップ焼きそば売上NO.1を誇る大定番商品の麺は、「小麦の味がいい」（関口さん）、「もっちりしていて、塩味も甘さも感じる」とプロも納得の仕上がりで、「麺の味」部門では１位に輝いた。

日清食品が開発した「三層太ストレート麺」は、外側はソースがたっぷり絡み、内側にはソースが染み込むことで、よりうまみが感じられるというインスタントとは思えない完成度。「ターボ湯切り」により、手軽に素早く湯が切れるのもおいしさの秘密だという。

【2位】51年前から変わらない味 ゴマがアクセントでプロも「いっぱい食べちゃう」

第2位は、まるか食品の『ペヤング ソースやきそば』（税込235円 ※番組調べ）。

51年前から味を一切変えていないという「ペヤング」は、「全体の味」で1位。味に関するほかの項目でも軒並み高い評価を受けた。

さらっとしたウスターソースは「フルーティーさすら感じる」（大竹さん）、「梅のような爽やかな酸味がある」（清水アナ）という風味。さらに、味のアクセントになっているのがゴマで、「食が進む」（大竹さん）、「いっぱい食べちゃう。やばいやばい」（関口さん）とプロをうならせた。

【1位】「箸が進む」「余計な味がしない」プロ称賛のコンビニカップ焼きそば

そして第1位は、ファミリーマートの『ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛』（税込228円 ※番組調べ）。

特に高評価だったのが、どろっとした中濃ソースとさらっとしたウスターソースをブレンドした風味豊かな焼きそばソース。甘辛く、程よい酸味を感じる仕上がりで、「ソースの味」部門では1位を獲得した。

さらに、からしマヨネーズを絡めれば、食べ出したら止まらない病みつきになる味わいに。「ソースの絡みも良くて、箸が進みますね」（大竹さん）、「余計な味がしない」（関口さん）とプロがこぞって称賛したファミリーマートのカップ焼きそばが新王者に輝いた。

また、カップ焼きそばがさらにおいしくなる“ちょい足しアレンジ”を大竹さんが紹介してくれた。なんと、電子レンジで約40秒温めたポテトサラダをのせて混ぜるだけ。具材も食べ応えも倍増する意外な簡単アレンジもぜひお試しを。

3位と2位にカップ焼きそばの2大スターが入る意外な結果となった「カップ焼きそば」ランキング。大定番から新星まで、それぞれの味わいを食べ比べてみてほしい。



（MBS/TBS系「サタプラ」2026年5月16日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）

