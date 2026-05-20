大塚芳忠ナレーション、ペア5組パリ5泊7日！ JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」

記事ポイント 海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念したキャンペーンが実施中グランプリはフランス・パリでの凱旋門賞現地観戦付き旅行ツアー（ペア5組10名様）応募期間は2026年5月20日（水）〜6月28日（日）、無料会員登録で参加できます 海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念したキャンペーンが実施中グランプリはフランス・パリでの凱旋門賞現地観戦付き旅行ツアー（ペア5組10名様）応募期間は2026年5月20日（水）〜6月28日（日）、無料会員登録で参加できます

JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供するJRAシステムサービスが、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念した特別キャンペーンを2026年5月20日（水）より実施しています。

世界最高峰の競馬レース「凱旋門賞」をフランス・パリの現地で観戦できる旅行ツアーが抽選で当たる内容です。

JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」





応募期間：2026年5月20日（水）〜2026年6月28日（日）応募方法：JRA-VANスマホアプリダウンロード・無料会員登録後、専用フォームより応募キャンペーン特設ページ：jra-van.jp にて公開中

「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」は、JRAシステムサービスが「JRA-VAN World」の10周年の節目に実施するプレゼント企画です。

グランプリにはフランス・パリでの凱旋門賞指定席観戦ツアー（ペア5組10名様）が用意され、Wチャンス賞として著名調教師の直筆サイン入りコレクターズアイテムも設けられています。

キャンペーンCMはグリーンチャンネルおよび競馬場で放映される予定で、数々の人気作品で知られる声優・大塚芳忠氏がナレーションを担当しています。

世界最高峰レースへの期待感を高める重厚な演出でキャンペーンが展開されます。

グランプリ：凱旋門賞指定席観戦ツアー

グランプリの旅行ツアーは、2026年10月3日（土）から9日（金）までのフランス・パリ5泊7日の行程です。

往復航空券はJALの直行便（エコノミークラス）が使用され、羽田空港とパリ＝シャルル・ド・ゴール空港を結びます。

宿泊は4つ星クラスのホテルに5泊（朝食付き）で、空港とホテル間の往復専用送迎も付帯しています。

観戦券は凱旋門賞の指定席券が含まれ、ホテルとパリ・ロンシャン競馬場の往復専用送迎も手配されます。

ペア5組10名様を対象とした抽選制で、旅の行程に必要な主要サービスが一式揃った内容です。

Wチャンス賞：友道康夫調教師直筆サイン入りフィギュア





Wチャンス賞として用意されているのは、「友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ（2016年 ニエル賞 ver.）」で、10名様に贈られます。

2016年にフランスのニエル賞を制した日本の競走馬マカヒキをモデルにしたJRA-VANオリジナルのコレクターズフィギュアで、担当調教師・友道康夫氏の直筆サイン入りという希少な仕様です。

応募はJRA-VANスマホアプリをダウンロードし、無料会員登録を済ませたうえでキャンペーン専用フォームから行います。

応募締め切りは2026年6月28日（日）です。

JAL直行便・4つ星クラスホテル5泊・凱旋門賞指定席観戦券・専用送迎がすべて含まれたパリ5泊7日のツアーが、無料会員登録のみで応募できる点が本キャンペーンの特徴です。

Wチャンス賞の友道康夫調教師直筆サイン入りフィギュアとあわせ、競馬ファンにとって記念度の高い賞品が揃っています。

JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンへの応募に費用はかかりますか？

A. JRA-VANスマホアプリのダウンロードと会員登録は無料です。

登録後、キャンペーン専用フォームから応募する形となっています。

Q. Wチャンス賞の「マカヒキ」とはどのような競走馬ですか？

A. マカヒキは2016年にフランスで開催されたニエル賞を制した日本の競走馬です。

Wチャンス賞のフィギュアはそのニエル賞時をモデルにしたJRA-VANオリジナル仕様で、当時の担当調教師である友道康夫氏の直筆サインが入っています。

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