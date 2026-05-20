敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地パドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。3打数2安打1打点の活躍で、5-4の勝利に貢献した。チームは再び首位に浮上。地元メディアは試合後、結果とともに気迫溢れる大谷の写真を投稿。喝采の声が上がった。

ヘルメットを投げ飛ばした。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は試合終了の2分後に公式Xを更新。「こうやって巻き返すんだ!!! ＃Dodgers」と記し、5-4のスコアとヘルメットを投げ飛ばす大谷の写真を添えた。

この写真は、8回の先頭打者で二塁打をマークした大谷の1枚。右翼線への当たりを放ち、一塁へ向かう最中にヘルメットを放り投げ、一気に二塁へ。得点にこそつながらなかったが、気迫溢れるプレーをこの日のメイン写真にしていた。

米ファンからも「オオタニのヘルメット・トス」「ドジャースが息を吹き返した！」「あのヘルメット投げ、最高だったわ」「よっしゃあ！！！」「なんで走ってる時そんなにかっこいいの？」「芸術だ」などの声が上がった。

首位攻防となったパドレスとの3連戦の2戦目。初回にドジャースが2点先制するも、その裏にパドレスが同点に追いつく一進一退の攻防。9回に相手守護神ミラーから好機を作り、パヘスの犠飛で1点を勝ち越し。最後はクラインが締め、首位に返り咲いた。

大谷はあす20日（同21日）のパドレス戦では投打二刀流での出場が予定されている。



（THE ANSWER編集部）