東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「北米フードフェア」を開催。

世界中の視線が北米に集まる夏に、アメリカ、カナダ、メキシコの食文化がブッフェで体感できます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」北米フードフェア

価格：※ソフトドリンクバー込み

・平日 ランチブッフェ：大人 5,400円／65歳以上 4,900円／4〜12歳 2,700円

・土日祝 ランチブッフェ：大人 6,500円／65歳以上 6,000円／4〜12歳 3,250円

・ディナーブッフェ：大人 8,000円／65歳以上 7,000円／4〜12歳 4,000円

※土日祝のみランチ90分、ディナー120分の利用制限があります

※「65歳以上」料金での利用は、年齢が分かる身分証明書の提示が必要です

提供期間：2026年6月1日（月）〜7月20日（月・祝）

ブッフェメニュー例：

前菜：タコス（メキシコ）／大麦サラダ（カナダ）メイン：ミニチーズバーガー（アメリカ）／チキンウィング（カナダ）／US牛のステーキ カウボーイバターソース（アメリカ）／カナダポークのロースト メープルクランベリーソース（カナダ）／アメリカンピザ（アメリカ）スープ：クラムチャウダー（アメリカ）デザート：ニューヨークチーズケーキ（アメリカ）／ナナイモバー（カナダ）／メキシカンチュロス（メキシコ）

提供店舗：ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」（シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1F）

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて、2026年6月から8月まで開催されるサマーフードフェスティバルの第1弾として、「北米フードフェア」を期間限定開催。

2026年の夏は、4年に一度の大きな高揚感に包まれ、世界中から熱い視線が注がれる年です。

グランカフェでは、その舞台となるアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国をテーマに、個性豊かな食文化をブッフェスタイルで届。

広大な北米大陸が育んだ、ダイナミックなBBQの香ばしさ、情熱的なスパイスの刺激、メープルのやさしい甘みなど、国や地域ごとに異なる味わいを一度に楽しめるのがフェアの魅力です。

開放感あふれる季節に、まるで北米を旅しているかのような、にぎわいと高揚感に満ちたダイニング体験が提供されます。

前菜には、3色のフラワートルティーヤやナチョスに、チリコンカン、ワカモレ、ティンガデポヨをお好みで組み合わせて楽しめる、メキシコの「タコス」をはじめ、リンゴジュースで煮込んだ大麦に、トマトやブロッコリー、アボカドなどを合わせた、カナダの「大麦サラダ」が登場。

メインには、アメリカからハーブ、マスタード、ニンニクが香るカウボーイバターソースで味わう「US牛のステーキ カウボーイバターソース」や、BBQソースを練り込んだパティを挟んだ「ミニチーズバーガー」

カナダから、メープルの甘みとクランベリーの酸味を重ねたソースを添えた「カナダポークのロースト メープルクランベリーソース」など、北米ならではの豪快な味わいが用意されます。

さらに、あさりや野菜の旨みが広がるアメリカの「クラムチャウダー」、カナダ・ナナイモ発祥のスイーツ「ナナイモバー」、ホットチョコレートソースとともに楽しむ「メキシカンチュロス」など、食後を彩るメニューも豊富にラインナップ。

国や地域ごとに異なる食材の組み合わせや味わいを通して、北米の豊かな食文化が心ゆくまで堪能できるブッフェです☆

開放感あふれる季節に、まるで北米を旅しているかのような、にぎわいと高揚感に満ちたダイニング体験が楽しめるフェア。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて2026年6月1日より開催される「北米フードフェア」の紹介でした☆

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