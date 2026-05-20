ドジャースに4-5で惜敗

米大リーグ・パドレスは19日（日本時間20日）、本拠地でドジャースと対戦し、4-5で敗れた。同点の9回に守護神メイソン・ミラー投手が自らのエラーをきっかけに失点。今季初黒星を喫し、チームも1日で地区首位から陥落した。決勝点となった犠飛では、カットに入ったソン・ソンムン内野手のプレーにネット上で疑問の声が上がったが、指揮官は擁護した。

4-4の同点で迎えた9回。パドレスは絶対的守護神のミラーをマウンドに送った。1死からマンシーに四球を与えると、次打者のパヘスの打席で代走のコールが飛び出した。しかし、ミラーの牽制は大きく逸れ、コールは一気に三塁まで進塁。パヘスに9球粘られ、ライトへの勝ち越し犠飛を喫した。

9回から守備固めとして二塁に就いていたソン・ソンムンが右翼タティスJr.の送球をカット。送球が少し三塁側に逸れていたようにも見えたが、浅めの打球である上に、強肩で知られるタティスJr.とあって、X上では「なぜ彼はカットしたんだ？」「史上最悪のカットプレーか？」などと疑問の声も上がった。結果的にあと少しのところで生還を許してしまった。

試合後の監督会見でもこのプレーについて質問が飛んだ。クレイグ・スタメン監督は「リプレーを確認してみないといけないが、あれが一番速くボールを届ける方法だったように見えた」とソン・ソンムンの判断を支持した。



（THE ANSWER編集部）