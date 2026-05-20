２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、全国的に高温が続く中、西日本は既に雨となり、夜には関東でも雨予報と“梅雨のはしり”と見られる動きがあることを気象コーナーで伝えた。

２１日の夜も関東では雨かという予報が伝えられる中、コメンテーターで出演の元フジテレビアナウンサーでタレントの高橋真麻は「ええ〜！？ 明日、逗子、花火大会なんですよ〜」と神奈川・逗子市で花火大会が予定されていることについて絶叫。

ここで司会の石井亮次アナウンサーが「花火大会で雨と言えば真麻さん」と２０１３年、高橋がフリーになって初めての年に東京・隅田川花火大会の生中継を担当したものの開始３０分でゲリラ豪雨のため初の中止に。浴衣姿でずぶ濡れ状態で実況した高橋の姿がいまだに伝説の中継として語り継がれていることを口に。

この言葉に「個人的なことで（逗子の花火に）行くんですけど。中継でなく。夜、７時２０分から」と苦笑した高橋。石井アナが天気を確認したところ、逗子も雨予報。「え〜」と肩を落とす高橋の隣で共演の古舘伊知郎氏が「ここで週に１回、真麻ちゃんに会うと必ずイベントが控えてるよね。なんらかのイベントがあるよね」とニヤリ。

この言葉に高橋は「友達がいるので…。満喫してね」と答えた後、「個人的な話なんでね。先（の話題）に行ってください」と苦笑していた。