24社をZoomで一挙研究、参加無料！ 和歌山労働局「オンラインわかやま就職フェア」

記事ポイント 和歌山県内の優良企業24社がZoomに集結するオンライン合同企業説明会が2026年6月13日(土)に開催されます参加費無料・スマホ1台で自宅から参加でき、気になる企業の説明時間だけを選んで入退室できます参加者全員に「内定を勝ち取るためのエントリーシートの実例集」が配布され、司会は和歌山県住みます芸人「わんだーらんど」が担当します 和歌山県内の優良企業24社がZoomに集結するオンライン合同企業説明会が2026年6月13日(土)に開催されます参加費無料・スマホ1台で自宅から参加でき、気になる企業の説明時間だけを選んで入退室できます参加者全員に「内定を勝ち取るためのエントリーシートの実例集」が配布され、司会は和歌山県住みます芸人「わんだーらんど」が担当します

和歌山での就職を検討する学生や求職者を対象にした合同企業説明会が、2026年6月13日(土)にZoomで開催されます。

和歌山労働局・和歌山県・和歌山市が主催するこのフェアには、製造業・医療福祉・IT・公務など多業種にわたる24社が参加します。

参加費は無料で、申込締切は2026年6月12日(金)です。

和歌山労働局「オンラインわかやま就職フェア」





開催日時：2026年6月13日(土) 9:40〜17:05（受付9:30〜）会場：Zoomにて開催参加企業数：24社参加費：無料対象者：大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の学生、既卒3年以内の方、一般求職者（35歳未満）主催：和歌山労働局、和歌山県、和歌山市受託運営：株式会社キャリア・ブレスユー「若年者地域連携事業推進センター」申込締切：2026年6月12日(金)

「オンラインわかやま就職フェア」は、和歌山県内の優良企業24社が一堂に集まるZoom形式の合同企業説明会です。

製造業・医療福祉・建設・卸売・小売・IT・協同組合・公務と、多彩な業種の企業がラインナップに並んでいます。

各企業は12分間のプレゼンテーションを行い、説明後には質問タイムが設けられています。

参加者はチャットを通じて企業担当者に直接質問でき、入退室は自由なため気になる企業の説明時間だけを選んで参加する形式も可能です。

参加企業24社のラインナップ





一覧表には117グループ・大阪富士工業・社会福祉法人紀三福祉会など、製造業・医療福祉・情報通信業・建設業等の業種別に企業名が五十音順で並んでいます。

テレビや新聞への露出が少ない地域密着型の企業も多数含まれており、普段接点を持ちにくい和歌山の地元企業を一度に比較できます。

参加方法と当日の特典

参加費は無料で、自宅からスマホ1台で参加できます。

交通費や移動時間をかけずにリラックスした環境で企業情報を収集できる点が特徴です。

参加者全員に「内定を勝ち取るためのエントリーシートの実例集」が配布されます。

当日の司会は、和歌山県住みます芸人の「わんだーらんど」が担当します。

気軽でフランクな雰囲気の中で企業担当者と交流できる場が設けられており、参加者がオンラインながらも積極的に質問しやすい進行となっています。

「オンラインわかやま就職フェア」は、和歌山での就職先を検討する学生・既卒3年以内の方・一般求職者（35歳未満）が、参加費ゼロ・スマホ1台で24社の企業情報を一日で収集できる説明会です。

「内定を勝ち取るためのエントリーシートの実例集」という実践的な特典も加わり、就職活動の早い段階から活用できる機会となっています。

和歌山労働局「オンラインわかやま就職フェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 一般求職者が参加する場合、年齢制限はありますか？

A. 一般求職者の対象は35歳未満と定められています。

大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の学生、および既卒3年以内の方については年齢制限の記載はありません。

Q. 「はたらコーデわかやま」とはどのような機関ですか？

A. 和歌山労働局が委託する若年者地域連携事業推進センターで、わかやま就職支援センターとして就職相談・情報提供・セミナー開催などのサービスを提供する機関です。

今回のフェア以外にも和歌山での就職を支援するイベントが定期的に案内されます。

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