モデルで女優の松島花が18日、自身のインスタグラムを更新。母親の誕生日を祝ったことを明かした。



【写真】プレゼントにも距離感にも愛が伝わる 母と娘の2ショット

「今日は母の誕生日でした」と記し、両親と夫と4人で食事に出かけたことを明かした。「Happy Birthday Mama」と書かれたプレートを前に、母親に頬を寄せた2ショットをアップ。松島は2019年、令和初日の婚姻届を提出している。



「5月は母の日の後にすぐ誕生日なので、 毎年、お祝いで忙しいです 笑」とユーモアをまじえ、「今年は両親へ新しい車をプレゼントしました」と贈り物をしたことを伝えた。「私が乗っていた車をずっと乗ってくれていたのですが、 色々とガタが出てきたので 以前から両親が気になっていた車を」と経緯を説明する。



4人でグラスを合わせる動画も公開。幸せな時間を過ごし、あらためて「お誕生日おめでとう お節介なところも、心配性なところも、 愛情深くて大好きです これからも笑って幸せに過ごして」と感謝と思いをつづった。



プレゼントの車に、ファンからは「また沢山の思い出が生まれると思うと更に嬉しいですね」「僕もそういう事出来るように精進します」といった声が寄せられ、「素晴らしい親孝行」「ご両親を大切にしていますね」「羨ましいー」などのコメントも届いていた。



松島は1989年生まれ、東京都出身。幼少期からバレエを習っており、トレーニング風景を伝えるインスタグラムでは身長173cmの美スタイルを披露。2024年にはハワイで結婚から5年越しに挙式した。



（よろず～ニュース編集部）