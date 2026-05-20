自転車の“青切符”制度の導入から約1か月が経ちました。

街の人の意識に変化はあったのでしょうか？

【写真を見る】“子ども乗せ自転車”対象年齢の拡大も検討へ 「青切符」導入1か月、最も多かった違反は？【ひるおび】

「歩道を走っちゃいけないので、車道を走るようになりました。危ない時は子どもだけ歩道を走らせたりしています。子どもと一緒に乗る時は、大人も歩道を走りたいなとは思いますね。」（主婦30代）

「あっち側に行きたいのに大回りしなくちゃいけない。なるべく左側っていう意識だけはしてますけども。」

「罰金が高いなと思って。ながらスマホが1万2000円。高いので、もう絶対に引っかかりたくないなと思ってます。」（パート40代）

自転車の事故分析や安全走行などを研究する専門家はー

東海大学 鈴木美緒教授：

皆さんルールに対してすごく関心を持っていただいて、ルールを知ろうと意識が変わってきているのが一番大きな効果かなと思います。

“青切符”制度導入で違反は減少 最多は「一時不停止」

5月14日、警視庁は“青切符”導入後1か月間での告知件数は2147件だったと発表しました。内訳は以下の通りです。

「一時不停止」・・・846件（40%）

「スマホなどの使用」・・・713件（33％）

「信号無視」・・・298件（14％）

「しゃ断踏切立入」・・・156件（7％）

「交通区分違反（右側走行）」・・・63件（3％）

その他・・・71件（3％）

鈴木教授は、「信号のない交差点での衝突事故が多いため、一時不停止の違反を重点的に取り締まったのではないか」と話します。

東海大学 鈴木美緒教授：

もちろん、もともと一時不停止の違反をする人が多いんですけれども、この青切符制度が導入される際に「一時不停止」「ながら運転」「信号無視」「しゃ断踏切立入」の4つは重点的に取り締まると事前に言われていましたので、その通りに検挙されたのだと思います。

青切符制度の導入により、違反の件数は減りました。

2025年4月の赤切符の検挙件数は5054件。

今年4月の暫定値では赤切符633件、青切符2147件と、合わせても2980件と約4割減となっています。

一方、青切符の前の警告で留まっている「指導警告票」は13万5855件と、前年同期比で35％増加しています。

警視庁は検挙数が減り指導警告票が増えたことについて、「制度の運用開始直後であり、まずは自転車のルールの浸透を優先して『指導警告』に重きを置いた結果と考えられる」としています。

弁護士 八代英輝：

現状はルールがまだ浸透しきれていないというところで指導警告にとどまっているんだと思いますけれども、今後それが青切符に移行していく。

これからは、警察から見た、あるいは社会から見た自転車のマナーや乗り方のルールはより厳しくなってくると思うんですね。

青切符が増えてくる可能性は十分あると思います。

青切符に関するギモン 指導警告が重なると青切符になる？

自転車の違反に対しては、基本的に取り締まりには至らず「指導警告」が行われます。

例えば、単に歩道を自転車で通行したからといっていきなり青切符にはならず、注意してくださいと声をかけられ指導警告が行われることになります。

ただし、踏切の遮断機の中に入ったり、携帯電話を使用しながら自転車を運転したりするなど悪質で危険な違反や、複数の違反が重なった場合には、検挙の対象になります。

それでは、警察官にいわゆる黄色い紙、「指導警告」を複数回受けたら、青切符になるのでしょうか？

恵俊彰：

何回も受けたらなるんじゃないですか？だって注意されてるんでしょ。

東海大学 鈴木美緒教授：

ならないんです。

回数というより、内容によります。例えば飲酒などでしたら、赤切符ということもあります。

過去3年以内に2回以上違反があると講習を受けなければならないという制度もありますので、青切符と限らないということですね。内容によって処分のされ方が変わるということになります。

“子ども乗せ自転車”範囲拡大検討へ

3人乗り自転車の場合、専用シートに2人まで子どもを乗せることができます。

前のシートに乗せられるのは4歳未満の子どもで、後ろのシートは未就学児までとなっています。※製品ごとに体重の上限や目安の身長があります

小学生を後ろに乗せると「2人乗り」に該当してしまうので、青切符制度では反則金3000円となる可能性もあります。

ただ、もう少し大きくなるまで後ろのシートに子どもを乗せたいという声もあがっています。

「小学生までOKにしていただけたら嬉しい。急いでる時に後ろに乗せられたらいいなと思って。」【40代女性】

「病院に連れて行くのに乗せたい。低学年までは乗せたいなって、みんな思ってるんじゃないですかね。」【40代女性】

「子どもは漕ぐスピードも遅いし、少し遠いところに行く時は後ろに乗せて連れて行きたい。」【30代女性】

「習い事に迎えに行って、帰りは乗せて帰りたい時は結構あると思うので。未就学児だけだとやっぱり不便じゃないですかね。」【40代女性】

コメンテーター 田中理恵：

低学年まで乗せられたら嬉しいというお母さんたちの声はすごく感じます。

娘もそうだったんですけど、小学校1年生でも、自転車にまだ乗れなかったんですよね。自転車で出かける時に、後ろに乗せられたら嬉しいというのはありますよね。

赤間二郎国家公安委員長は5月14日の会見で

「自転車の幼児用座席に同乗できるお子様の範囲を広げてほしいという要望がある。

見直しの可否について検討を進めるよう警察庁を指導してまいりたい」

と話しており、幼児用座席の対象拡大への動きも出ています。

落語家 立川志らく：

子どもの手を引いて歩道を歩いている時に、子乗せ自転車が来ると、ぶつかる可能性もあって怖い。

歩道は基本自転車から降りて安全に。住宅街の車がないところは普通に車道で乗せて、それは小学生までOK。

そういったきめ細やかなルールにしてもいいんじゃないかなという気はしますね。

恵俊彰：

ここはちょっと余地がありそうですね。全部ダメじゃなくてね。

（ひるおび 2026年5月18日放送より）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

鈴木美緒

東海大学教授 専門は交通行動分析

自転車の事故分析や安全走行などを研究