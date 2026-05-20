◇MLB ホワイトソックス2-1マリナーズ(日本時間20日、T-モバイル・パーク)

ホワイトソックスが9回土壇場で1点差をひっくり返し、逆転勝利を飾りました。

1点を追う9回、先頭打者の村上宗隆選手がルイス・カスティジョ投手から四球を選び出塁。続くミゲル・バルガス選手が死球で続きます。

その後三振で1アウトとなり、マリナーズは守護神アンドレス・ムニョス投手を投入。するとホワイトソックスは2球目にダブルスチールをしかけ、2、3塁のチャンス拡大。チェース・マイドロス選手は3球目のシンカーをとらえ、ライトへの同点タイムリーを放ちました。さらにアンドルー・ベニンテンディ選手がファースト強襲のタイムリー。一気に試合をひっくり返しました。

直後の守りはグラント・テーラー投手が3者連続三振で締めてゲームセット。村上選手の四球から逆転勝利となりました。

2024年にはシーズン121敗を喫するなど、3年連100敗を超えるホワイトソックス。それでも村上選手がア・リーグトップ17本塁打を放つなど、打線をけん引。この日は土壇場での強さをみせ、25勝23敗の貯金2としています。