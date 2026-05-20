フリーアナウンサー古舘伊知郎が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。兵庫県たつの市の住宅で母娘の遺体が見つかった件をめぐり、私見を述べた。

19日午前10時30分ごろ、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを警察官が発見した。2人の遺体の上半身には複数の刺し傷があるという。近隣住民とのドラブルはなかったという。現場から凶器は見つかっておらず、警察は殺人事件の可能性も視野に入れて捜査を進めるとしている。

古舘は「可能性はいろいろあるから全く分からないんだけども」と前置きし、「仮に殺人事件であって、怨恨（えんこん）でなくてということの可能性を考えた時には、私が気になってしょうがないのは、何の根拠もありませんが、複数の刺し傷というのが印象に残るわけです」と話した。

最近、栃木県上三川町では強盗殺人事件が起こった。それを含みに「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）型の犯罪の可能性が出てきた時には、明らかに犯罪のスキーム、やり方がまた変わってきてます。そういうことが仮に多発しているのであれば、大変物騒な世の中になったというのがまた出てきているので、深刻だなと考えます」と持論を展開していた。