綾鷹に合うおにぎりが5種類登場　おにぎり協会監修、イオンで4週間だけ買える限定品

緑茶ブランド「綾鷹」に合うイオン限定おにぎりが登場する。2026年5月20日から期間限定で売り出されるのは、5種類の「綾鷹」にそれぞれぴったりのおにぎり。見た目も味わいも全く異なるお茶とおにぎりの組み合わせを楽しめる。

おにぎりとお茶は相性抜群！ 4週間限定で5種登場

2026年5月20日から4週間限定で発売される「綾鷹に合うおにぎり」5種。おにぎり協会が監修した、特別感のある商品だという。

「綾鷹」の味わいにぴったりなおにぎり全5種 4週間限定で発売！

今回選ばれたお茶は、「綾鷹」「綾鷹 ミネラル緑茶」、機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」、イオン限定販売「綾鷹 玄米茶」の5製品。

それぞれのお茶に相性抜群の全5種のおにぎりが誕生し、その食べ合せの良さを体感できる。

オリジナルの「綾鷹」には「お茶漬け風おにぎり（梅）」、イオン限定の「綾鷹 玄米茶」には「ちりめん山椒野沢菜おにぎり」など、個性豊かな5種が登場した。

パッケージにもこだわっており、「『綾鷹』とおにぎりの相性の良さを伝えるオリジナルキャラクター『あや茶丸』を配したパッケージで、見た目にも楽しく、色とりどりの具材を使用した味わいで取り揃えました」と同社は語る。

また、おにぎりの期間限定販売中、イオンの買い物アプリでキャンペーンを実施。「綾鷹」製品を税抜500円以上と対象のおにぎり税抜500円以上をそれぞれ購入すると、「綾鷹」650mlペットボトルが1本もらえるという内容だ。学校や仕事の前にイオンに立ち寄り、お昼ご飯としておにぎりを買ってぜひ参加したい。

販売期間：2026年5月20日〜4週間限定

販売場所：イオンリテール約380店舗

＜キャンペーン＞

購入対象期間：2026年5月20日〜6月14日

応募期間：2026年5月21日〜6月17日

詳細：https://app2.aeonappli.com/campaign/

イオン限定おにぎり5種

「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーが全国5都市に登場！

2026年5月18日から、「綾鷹」とおにぎりを楽しむ取り組みとして「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーが全国巡業をスタートする。福岡、大阪、愛知、東京、北海道で実施され、おにぎり購入につき「綾鷹」が1人1本配布されるという。日常のランチタイムに利用できる気軽さが魅力だ。

「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー 5都市で実施

■「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠福岡

開店期間：2026年5月18日〜2026年5月22日

営業時間：11:00〜15:00

所在地：博多イーストテラス 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18-33

■「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠大阪

開店期間：2026年5月25日〜5月29日

営業時間：11:00〜15:00

所在地：ガスビルモータープール 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号

■「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠愛知

開店期間：2026年6月1日〜6月5日

営業時間：11:30〜15:00

所在地：名古屋シミズ富国生命ビル - 西側 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目16

■「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠東京

開店期間：2026年6月8日〜6月12日

営業時間：11:00〜17:00

所在地：国際フォーラム 地上広場 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

■「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠北海道

開店期間：2026年6月22日〜6月26日

営業時間：11:00〜17:00

所在地：さっぽろ創世スクエア 南東辻広場 北海道札幌市中央区北1条西1丁目6番地

【画像】綾鷹との至福の組み合わせが実現、イオン限定おにぎり5種（2枚）