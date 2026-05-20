お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（47）と中岡創一（48）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつて体験した過酷な番組ロケを振り返った。

「死ぬかと思った瞬間」として、「フィリピンでガチマフィアを逮捕」を挙げた「ロッチ」の2人。10年以上前、現地警察が半年間追っていたマフィアの逮捕に同行したといい、コカドと中岡には制服とオモチャの銃、なぜかサイズ違いの防弾チョッキを手渡された。

就寝中を狙うため深夜2時の決行だったが、猛烈な雨で現場は腰まで浸水。約30人の警察官が二手に分かれ、2人はその最後尾についていたはずが、踏み込み時の混乱もあり気づけば最前線に。次々とマフィアとその家族に手錠が掛けられる中、自身らも結束バンドで逮捕を手伝ったという。

そんな衝撃的な光景に恐怖していると、「カメラが死んだ」とディレクター。自身も身の危険を感じたコカドは「終わった」と死を覚悟したが、「“水没でカメラが壊れた”っていう意味やった」とまさかのオチ。とはいえコカドは「これは怖かった。今じゃ絶対に無理。ドッキリであってほしかった」と語っていた。